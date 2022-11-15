В жизни летучая мышь – не самый безопасный сосед для человека. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Жители Левенцовки пожаловались на летучих мышей, которые то и дело залетают в квартиры ростовчан. И если супергерой из детских комиксов вызывает только положительные эмоции, то в жизни летучая мышь – не самый безопасный сосед для человека.

Из-за чего крылатые могут залетать к нам «на огонек», где чаще всего прячутся, какие опасные инфекции могут переносить, а главное, как аккуратно и безопасно спровадить их из дома, и что делать в случае укуса. Об этом поговорили с доцентом кафедры зоологии ЮФУ, Алексеем Тихоновым.

ИЩУТ МЕСТО ДЛЯ ЗИМОВКИ

- На самом деле случаев, при которых летучие мыши могут залететь в квартиры, достаточно много, - уверяет специалист. - Первая и самая распространенная – это поиск крова при наступлении холодов. Например, осенью млекопитающие частенько ищут место для зимовки или временное укрытие на ночь-две. В некоторых случаях оконные проемы, крыши и даже отверстия в стенах наших домов кажутся им подходящим вариантом.

По словам собеседника, пока на улице тепло, и есть чем питаться мышки скорее всего вас не побеспокоят, а вот ближе к зиме такая вероятность усиливается.

- Причем прятаться они могут где угодно, буквально на днях студенты рассказали о том, что летучая мышь скрывалась в декоративных элементах потолка, - продолжает зоолог. - Бывает, что они могут затаиться в темных шкафах, или даже в стенах старых домов, где полости достаточно широкие. Чаще всего такие постройки находятся именно в центре города.

Причем о том, что мышка залетела в гости, вы можете узнать далеко не сразу. Днем они мирно спят, а ночью - тихонько наблюдают за происходящим вокруг. Услышать шипение можно только в том случае, если крылатая испугалась, проголодалась или попросту устала от вашей компании.

ОТКРЫВАЕМ ОКНА, ВЫКЛЮЧАЕМ СВЕТ

По словам Алексея Тихонова, размеры у животного могут быть абсолютно разными:

– Взрослые особи бывают, как очень крошечными, например, микрохироптеры, которые в длину чуть больше фаланги пальцев, так и более привычные многим – в длину примерно 10 сантиметров.

К счастью, о том, что сейчас летучая мышь может оставить после себя потомство можно не беспокоиться. Ведь самка рожает только по весне, причем детеныш всегда висит на матери, если она улетает, то он - вместе с ней.

А как выпроводить крылатую гостью? И в Сети на эту тему бродит множество советов, однако не все из них работают. Например, настежь открытие окна, действительно, сыграют вам на руку, а вот яркий свет, вопреки ожиданиям, наоборот ни к чему хорошему ни приведет.

- Все потому, что от него мышь включает защитные механизмы и прячется еще усерднее, - объясняет специалист. - В случае, если гостья так и не улетела, есть два варианта, перенести ее в толстых перчатках или набросить сверху плотную ткань, а затем выпустить на улицу или в окно. Чтобы вы ни выбрали, в любом случае важно, чтобы верхняя часть туловища в этот момент была полностью закрыта - особенно руки, шея и грудь.

Случаев, при которых летучие мыши могут залететь в квартиры, достаточно много. Фото: Михаил ФРОЛОВ

НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ УКУСИТЬ

Главное, считает зоолог, не дать летучей мыши себя укусить:

– Это млекопитающее часто является переносчиком опасных заболеваний: бешенства и туляремии. Последнее - острое инфекционное заболевание, поражающее лимфоузлы, кожу, иногда слизистые оболочки глаз, легкие и кишечник. А также - различные геморрагические лихорадки, поражающие сосуды и тромбы. Известно, что в нулевых годах после укусов летучих мышей были зафиксированы случаи разных атипичных пневмонией.

Причем, если для человека подобные болячки могут вызвать серьезные последствия, то вот иммунитету летучей мыши все ни по чем.

- Они могут быть переносчиками разной заразы, и чувствовать себя при этом замечательно, - говорит ученый. - При осмотре невозможно определить болеет животное или нет, с виду она может выглядеть нормально, но по факту являться носителем. Если вы не уверены в собственных силах, лучше перестраховаться и вызвать специальные службы, с таким делом шутки плохи.

ЛУЧШЕ ПОСТАВИТЬ СЕТКИ

Тем же, кому все-таки удалось безопасно прогнать незваную гостю, после нужно обязательно постирать все ткани или материалы, которыми вы касались животного, - уверен эксперт. – В случае, если мышь сидела на потолке, зачищать его смысла нет, ведь возбудитель, который переносят особи чаще всего, довольно быстро погибает.

Также, если после летучей мыши остались экскременты, их нужно собрать в пакет, выкинуть, а место хорошенько вымыть хлоркой.

При этом необходимо понимать, что при укусе нужно срочно ехать в инфекционное отделение.

- В такой ситуации врачи обязаны сделать уколы от бешенства, самолечение здесь может быть опасно для жизни, - предупреждает зоолог. - А вообще, если вы любитель спать осенью или зимой с открытыми окнами, лучше заранее поставить на них сетки, так шанс встретиться с летучей мышью минимизируется.

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