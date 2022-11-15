Ростовчанка придумала способ как взамен одного новогоднего подарка получить 36 презентов

Со слов дончанки, суть флешмоба проста, как пять пальцев. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С приходом первого зимнего месяца некоторые ростовчане начали подготовку к Новому году. Спрос рождает предложение: интернет-доски объявлений тоже медленно, но верно переходят на праздничную тематику. Недавно на просторах сети появилось предложение о необычных новогодних подарках.

ОСТАЕТСЯ ЖДАТЬ ЧУДА

- Праздник к нам приходит! - начинается загадочное объявление. - Предлагаю поучаствовать всем, у кого есть дети, внуки, племянники, братья, сестры и дети друзей.

Со слов дончанки, суть флешмоба проста, как пять пальцев. Нужно опубликовать ее пост в своих соцсетях, а всем друзьям, которые его лайкнули, отправить домашний адрес автора поста для посылок с подарками. Далее, когда ваши друзья сделают репост вашей записи, а его оценят их друзья, то им передается уже ваш домашний адрес для презентов и так далее.

А после - остается ждать чуда в виде подарка от участников из других городов и стран. Получается, выиграет тот, у кого самые отзывчивые друзья друзей.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей у друга. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

- Акцию я провожу уже не первый год, - продолжает собеседница. - Просто набираю таких вот «Дедов Морозов». Мы обмениваемся адресами, а дальше - каждый участник должен купить по одному подарку на сумму не менее 300 рублей и сам заплатить за его отправку по указанному адресу, который я ему дам.

ПОДАРОЧНОЕ ИЗОБИЛИЕ

Так в прошлом году в акции ростовчанки приняли участие более 50 человек. Все они были не только с разных городов России, но и из разных стран. А с помощью такой подарочной схемы один ребенок получил аж 36 подарков от незнакомых людей.

- Такие подарки несут еще просветительскую функцию, - пояснила дончанка. - Ведь через такие презенты мы узнаем о новых уголках земли, а также сможем познакомиться с традициями и обычаями других стран и городов. Но это, если только отправитель решит подарить что-то самобытное, а не коробочку со сладостями.

Гарантий на то, что вам придет подарочное изобилие от других участников, нет. Здесь остается уповать только на совесть и порядочность своих единомышленников.

- Но если смотреть на прошлогодний опыт, все получили не один или два подарка в ответ, а более десяти посылок, - уверяет она. - Конечно, есть и хитрецы, но это единичные случаи.

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