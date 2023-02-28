Воспитать человека: Династия педагогов из Ростовской области посвятила детям уже 65 лет

Галина и Татьяна Аракчеевы. Фото: из личного архива

Настоящая династия педагога дополнительного образования сложилась в семье Аракчеевых в Белой Калитве. Их общий педагогический стаж достиг уже почти 65 лет. Вот уже более 20 лет мама Галина Трофимовна и дочь Татьяна Геннадьевна трудятся в Доме детского творчества.

Галина Трофимовна мечтала быть учителем с детства: начинала пионервожатой в сельской школе, училась в Ростовском пединституте. - Первый школьный коллектив меня научил главному – видеть в ребенке личность, - делится педагог.

О том, что ее младшая дочь Татьяна, уже будучи в инвалидной коляске, станет педагогом, она и предположить не могла. Но в семнадцать лет дочка, как и мама, стала работать в Центре детского творчества.

Татьяна стала первым педагогом бисероплетения в городе и первым с инвалидностью. Приходилось преодолевать не только физические барьеры, но стереотипы в сознании людей. Стремление найти свое место в жизни и стойкий характер сделали занятия творчеством уроками добра, понимания и веры в себя.

Галина Трофимовна и Татьяна Геннадьевна изо дня в день совершенствуют свое мастерство. Им удалось реализовать множество проектов, в том числе казачьей направленности в рамках инновационной площадки Дома детского творчества.

В педагогическом дуэте они разработали программу инклюзивного образования «Семицветик», а для сопровождения особенных детей на мероприятиях был создан первый в городе волонтерский отряд «Открытое сердце», руководителем которого Татьяна является на протяжении десяти лет.

Педагоги активно участвуют во всех профсоюзных мероприятиях: районном фестивале творчества педагогов «Цвет лазоревый», первомайских акциях «За достойный труд». Обе отмечены Благодарностью районного Профсоюза работников народного образования за активную работу с молодежью. Работа Галины Трофимовны отмечена Грамотой Минпросвещения России, премией губернатора Ростовской области. Татьяна Геннадьевна была дважды Лауреатом премии губернатора. Спустя годы мама и дочь пришли к выводу, что работа педагога - это не просто труд, это – образ жизни. И главное - в любой ситуации оставаться человеком.