Людмила Старокошко: Вера в людей и свою мечту помогает воспитывать думающих детей

"Вера в людей и свою мечту помогает воспитывать думающих детей". Фото: Наталья Захарченко

Кому мы доверяем воспитывать и обучать наших детей? И что делать, если качество образовательного процесса нас не совсем устраивает? Энтузиасты отвечают – создавать собственные частные школы. О том, насколько сложно организовать с нуля учебный процесс и как нужно работать с детьми, в рамках проекта «Искусство быть Первой» мы поговорили с директором гимназии «ЭСТУС», Президентом Ассоциации негосударственных образовательных учреждений Ростовской области Людмилой Михайловной Старокошко.

- Людмила Михайловна, расскажите – почему Вы выбрали профессию школьного учителя?

- Если честно, то шансов стать кем-то другим у меня не было. Родители у меня – учителя, филологи. И я с самого раннего детства играла в школу с куклами. К первому классу я уже умела бегло читать и красиво писать. А еще мне нравилось, как родители переживают за успехи и неудачи своих учеников. Эта гуманная педагогика с самого детства стала для меня образцом.

Директор гимназии «ЭСТУС», Людмила Михайловна Старокошко. Фото: Наталья Захарченко

Особенно повлияла на мой выбор будущей профессии встреча с первой учительницей – Анной Ивановной Хмельницкой. Она покорила меня как учитель и как человек. Я без труда поступила в педвуз. Учеба мне давалась легко и после института я собиралась вернуться в родную школу, но в моей жизни случилась любовь. Вместе с мужем мы переехали в Ростов, и преподавать я пошла уже в школу на Западном.

РЕБЕНОК НЕ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ БЕЗ ПОМОЩИ ВЗРОСЛЫХ

- В те времена многие только задумывались об открытии своего дела. Как Вы пришли к идее создания собственной школы?

- Когда я начинала работать, вокруг меня было много педагогов, на которых я равнялась. Однако, в общем образовательном процессе были аспекты, с которыми мне было сложно смириться. Во-первых, маленьким детям приходилось учиться в две смены. Во-вторых, мне не нравилось, что все дети после уроков предоставлены сами себе и им практически никто не помогает. Еще из минусов – авторитарная учебная программа, не допускающая нововведений. И, конечно, слишком большое количество детей в классах. Все это привело к мысли, что учебный процесс должен строиться на других принципах.

1991 год был для многих сложным периодом, но для нас это время стало настоящим глотком воздуха. Появились дополнительные возможности легального заработка. Нас было несколько подруг с детьми. И в определенный момент мы пришли к выводу, что в обычную школу мы своих детей не поведем. А раз в обычную не поведем, значит нужно создавать свою. В самом первом наборе у нас было 7 учеников и 6 преподавателей. На следующий год учащихся было уже 25. Так потихоньку мы набрали достаточное количество классов и большую команду преподавателей.

Фото: Наталья Захарченко

КОГДА ВСЕ ВРЕМЯ ПРИХОДИТСЯ ДОКАЗЫВАТЬ, ЧТО ТЫ ЛУЧШИЙ

- Все начинающие предприниматели сталкиваются с трудностями. Какие преграды были на Вашем пути?

- Скажу сразу, что мотив заработать деньги у нас всегда стоял на последнем месте. Мы хотели создать уникальную школу с режимом полного дня и с качественным образовательным процессом. Начинали мы с аренды помещений на Станции юных техников. Эти арендные отношения накладывали свой отпечаток. Каждый год при продлении договора аренды нам приходилось проходить процедуру лицензирования, собирать тонны документов и доказывать чиновникам от образования, что мы лучшие. А они явно не терпели конкуренцию со стороны частных школ и проявляли предвзятое отношение. Попрекали, что мы отбираем помещения у других детей, хотя мы въезжали в абсолютно заброшенные комнаты с гнилыми полами.

К счастью, были и другие люди, которые видели наш потенциал и во всем помогали. Например, Людмила Лаврентьевна Иванова, которую все одновременно уважали и побаивались, за ее крутой нрав, строгость и требовательность. А нам она дала путевку в жизнь. Больше всего помню ее фразу: «Умненькая школка у тебя будет». Этой умненькой школкой я долго гордилась. А еще Валентина Витальевна Леденева. Она очень помогла, когда нам упорно не продлевали аренду.

Фото: Наталья Захарченко

СВОБОДА ВЫБОРА ИЛИ ГОНКА ЗА РЕЗУЛЬТАТОМ – РАЗНИЦА В ПОДХОДЕ

- В 2002 году Вы попали на стажировку в США, где получили возможность познакомиться с особенностями американского образования. Какие плюсы и минусы можете отметить у этой системы?

- Из плюсов - отсутствие зашоренности, строгих директив, возможность школы самостоятельно выбирать учебную программу. Их главный принцип – делать все так, как нравится детям. Также у них в каждой школе существует рейтинг учителей, очень развито волонтерское движение. Самое главное, что я оттуда привезла – это свободу выбора школьных предметов.

Но есть и значимые минусы. Там никто не следит за заболевшими детьми, никто не станет оказывать первую медицинскую помощь, питание в школах очень некачественное и даже нет понятия «детское питание». А самое главное - учеба там больше похожа на какой-то развлекательный процесс. В итоге таблицу умножения на 3 они проходят только в 5 классе. И никуда не торопятся.

Фото: Наталья Захарченко

- Как Вы оцениваете опыт ЕГЭ, который мы переняли из западной модели образования?

- Я думаю, что внедрение ЕГЭ в нашей стране было ошибкой. У нас большая разница в подходе. В США ребенок, когда делает тест, соревнуется только сам с собой. Его похвалят практически за любой результат. У нас же ЕГЭ – это стресс для ребенка и родителей, и стремление получить максимальный бал любой ценой. Родители вкладывают очень большие деньги в репетиторов, а наши дети из-за этого сильно перегружены. Поэтому в принципе неплохая идея с ЕГЭ у нас превратилась в чудовищную гонку за итоговыми баллами. К счастью, российская учительская среда сейчас достучалась до министерства, и уже есть планы вернуть в школы выпускную аттестацию в следующем году.

Фото: Наталья Захарченко

"Я ДУМАЮ, ЧТО ДЕТЯМ КОМФОРТНЕЕ УЧИТЬСЯ В ЧАСТНОЙ ШКОЛЕ, А ПОСТУПАТЬ УЖЕ В ХОРОШИЙ ВУЗ НА БЮДЖЕТ"

- Как построен учебный процесс в гимназии «ЭСТУС»? На какие дисциплины Вы делаете упор? Какие идеи удалось реализовать?

- Мы с самого начала пошли по программе гимназии. Мне очень нравилась модель пушкинского лицея с занятиями по хореографии, деликатному пению, мировой художественной культуре. Это очень важно, чтобы дети научились мыслить. Мы практикуем вдумчивое отношение к русской истории и литературе, чтобы у детей формировался образ человека, любящего свою страну.

В учебной программе мы сделали большой упор на языки. Наша задача, чтобы выпускники гимназии и в России были полезны, и в мировом пространстве могли найти свое место. Поэтому английский язык у нас изучают с первого класса, а отдельные элементы языка – начиная с детского сада. Со второго класса у нас вводится второй язык – французский, испанский, немецкий. Сейчас вот пошли навстречу пожеланиям родителей и практикуем изучение китайского языка. И, конечно, много дополнительных уроков по русскому языку, гуманитарным дисциплинам. Есть и профильные математические классы. Все это дает широкий кругозор и позволяет нашим выпускникам успешно поступать во многие вузы. При этом 80% наших учеников зачисляется именно на бюджетные места.

Фото: Наталья Захарченко

ВЕРА В ЛЮДЕЙ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ОКРЫЛЯЕТ

- Развитие бизнеса невозможно без финансовой поддержки со стороны. Известно, что совсем недавно вы выкупили здание в собственность. Благодаря чему это удалось?

- Все наши грандиозные планы получили свою реализацию только благодаря банку «Центр-инвест». Сначала банк поддержал нас в стремлении открыть собственный детский сад Lemoland на Сарьяна. А в позапрошлом году мы решили выкупить основное наше здание у собственника. Мы часть суммы собрали сами, но нам все равно нужен был большой кредит. Положение осложнилось тем, что мы тогда были некоммерческой организацией, которая никак не может брать кредиты. А новообразованное ИП после реорганизации, конечно, не имело нужной отчетности по доходам. Руководство банка пошло нам навстречу и не стало акцентироваться на бюрократических процедурах. Это очень хорошо, что банк верит в таких, как мы, и ставит предпринимателей на ноги, а мы оправдываем такие высокие ожидания.

Фото: Наталья Захарченко

- Наверное, у Вас есть самые разные планы на будущее? Расскажите подробнее.

- Да, сейчас у нас родилась одна грандиозная идея. Мы хотим построить новый корпус. В нем будут размещаться концертный зал и кабинеты для дополнительных занятий. Уже проведены переговоры по земельному участку и со строительной компанией. И, конечно, встает вопрос о получении нового транша на то, чтобы реализовать все наши планы. За помощью мы также будем обращаться в банк «Центр-инвест». Потому, что это надежный, верящий в наш потенциал партнер.

- Я горжусь кропотливой работой учителя, - поделилась Людмила Михайловна. – Мы много лет шли к нашему признанию, и сейчас коллектив гимназии для меня – как семья, в которой мы во всем помогаем друг другу, а дети здесь получают качественное образование, хорошее отношение и полную поддержку.

Фото: пресс-служба ПАО КБ «Центр-инвест»

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