Выдававшая себя за "бабу Нину" ясновидящая хитростью выманила у ростовской семьи больше миллиона рублей

Чтобы справиться с проблемами, люди решили обратиться к высшим силам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Аферистка хитростью выманила у супругов больше миллиона рублей, из-за чего они влезли в долги и были вынуждены объявить себя банкротами.

Семейная пара решила поделиться своей историей с читателями «Комсомольской правды-Ростов-на-Дону», чтобы другие люди не попадались на удочку шарлатанов.

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА

Все началось с «черной полосы» в жизни Николая. Неприятности на работе, ссоры с женой, проблемы со здоровьем… Мужчина решил обратиться к ведунье в надежде решить проблемы с помощью высших сил. В Интернете увидел сайт «бабы Нины» – якобы героини известного телесериала о слепой ясновидящей.

Мужчина набрал указанный там номер. Трубку взяла помощница – представилась ее киновнучкой Анной.

- Я поведал ей о своих проблемах, - вспоминает Николай. - Она выслушала и сказала, что первым делом мне нужно перевести пять тысяч рублей на свечи для какого-то обряда. Я так и сделал. Когда позвонил снова, Анна дала трубку якобы «бабе Нине». Та сказала, что мне грозит большая беда: мол, некто совершил страшный ритуал на кладбище и навел на меня сильную порчу - положил мою фотографию в гроб с покойником. Если ничего не предпринять, то и я отправлюсь на тот свет. «Баба Нины» описала мне внешность тайного недоброжелателя, но в моем окружении похожего человека не было.

Мужчина позвонил по номеру, указанному на сайте "бабы Нины". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Тем временем мистический аудиоспектакль продолжился. «Внучка» сообщила Николаю, что «баба Нины» попробует снять порчу. Для этого ей нужно положить 15 тысяч рублей в какую-то древнюю магическую книгу.

Ростовчанин перевел нужную сумму. На следующий день позвонил узнать: удалось ли ведунье избавить его от грозящей опасности. Однако собеседница заявила, что для он должен добавить еще сорок тысяч. Мол, это «отступные» для некой демонической сущности. Эти деньги ростовчанин занял уже у друзей.

АППЕТИТЫ РОСЛИ

Аппетиты ведуньи стремительно росли. В следующий раз у ростовчанина попросили уже 150 тысяч рублей.

- Анна сказала, что если не доложить этих денег в книгу, то она сгорит вместе с другими банкнотами. Зато по завершению обряда «бабы Нины» вернет всю сумму. Мне пришлось взять кредит в банке, - вздыхает Николай.

Однако и этого оказалось мало. Ясновидящая сказала, что нужно добавить еще сто пятьдесят тысяч! Николай уговорил оформить заем на жену. Та согласилась, ведь аферистки убеждали, что порча наведена на всю их семью, включая сына. Причем такая сильная, что ребенок может умереть. У двенадцатилетнего мальчика и в самом деле были проблемы с иммунитетом, из-за чего он часто болел…

Мошенникам даже не пришлось производить впечатление с помощью магических предметов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В банке оба супруга сказали, что деньги нужны на ремонт. Тем временем шарлатанки решили, что нащупали золотую жилу и продолжали требовать деньги. Николай занял сто тысяч у матери, Людмила попросила 250 тысяч у сестры...

"ВОЗЬМИТЕ КРЕДИТ, ВАМ ДАДУТ"

- Когда мы говорили ясновидящей, что у нас больше нет денег, она отвечала: «Возьмите кредит, вам дадут». И действительно, нам его с легкостью одобряли, особенно, микрозаймы, - рассказал Николай.

Так продолжалось полгода. Супруги влезали в долги, переводили деньги «бабе Нины» и слушали байки о том, как она сдерживает ненасытного демона обрядами и молитвами. Кульминация предполагала поиск могилы, эксгумацию покойника и сжигание снимка Николая.

Когда ростовчане сказали Анне, что больше ничего дать не могут, та перестала выходить на связь.

- В общей сложности мы перевели этим женщинам больше миллиона рублей, - делится Николай. - Причем, ни разу с ними так и не встретились. Все общение происходило по телефону. Я написал заявление в полицию в надежде привлечь аферисток к ответственности за мошенничество, но все без толку…

После общения с «бабоЙ Ниной» проблемы у Николая не только не исчезли, а умножились. Супругов стали одолевать коллекторы, требовали вернуть долг.

Мужчина занимал крупные суммы и переводил "ведунье". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Звонили домой, на работу, всем родственникам, даже дальним. Угрожали! – вспоминает Людмила.

Николай до сих пор гадает, почему отдал посторонним людям огромную сумму денег.

- Коля вообще не любит брать кредиты, но аферистки были так убедительны, что совершенно заморочили нам голову, - говорит супруга.

Муж с женой ломали голову над тем, как им вернуть средства кредиторам. Зарплаты у обоих небольшие - Николай трудится слесарем, Людмила – санитаркой в больнице. Ростовчанка приняла здравое решение и обратилась к юристу.

ВЫХОД ИЗ ТУПИКА

В общей сложности Николай задолжал разным банкам 411 тысяч 881 рублей, Людмила - 502 тысячи 355 рублей. И это без учета тех сумм, которые они заняли у родных и знакомых.

- Мы предложили ростовчанам пройти через процедуру банкротства физических лиц, - рассказал руководитель юридической фирмы в Ростове Владимир Данильченко. – Во время нее человек признается неспособным в полном объеме погасить долги, что помогает ему законно освободиться от обязательств перед кредиторами.

Людмила и Николай оказались должны банкам достаточно крупную сумму. В их случае это был единственный способ выйти из финансового тупика. Мы подписали договор и собрали необходимые документы. Дела о банкротстве рассматривались в Арбитражном суде Ростовской области. В ходе заседаний была введена процедура реализации имущества должников. Так, пришлось продать семейный автомобиль, чтобы частично выплатить долг. Были трудности, но вместе мы их преодолели. В этом году дела удалось завершить. Суд определил освободить Людмилу и Николая от исполнения требований кредиторов. Прекратились звонки с требованиями и угрозами от коллекторов. Сейчас супруги ничего никому не должны, процедура банкротства помогла им встать на ноги материально и морально.

На вопрос, будет ли он обращаться к ведуньям, Николай печально улыбнулся: «Нет уж, с меня хватит».

К слову, Интернет пестрит «официальными сайтами» ясновидящей «бабы Нины» – так аферисты наживаются на популярности телевизионного сериала. Обманутые люди оставляют гневные отзывы, а перед началом показа очередной серии киношники теперь стали предупреждать зрителей о том, что в Сети появились люди, выдающие себя за бабу Нину и ее внучку. Но верить им нельзя, потому что это - мошенники.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

"60% людей верят не в себя"

Ксения Каравко, психолог, г. Ростов-на-Дону:

- В психотерапии есть такое понятие как «перенос»: примерно шестьдесят процентов людей верят не в себя, в свои силы и науку, а в пасы руками, магические шары и марафоны желаний. Зачастую люди стремятся переложить ответственность за свои проблемы на кого-то другого: это не я виноват, а государство, недоброжелатели, обстоятельства. Это инфантилизм. Им кажется, что проще доверить свою жизнь и деньги стороннему человеку, чем засучить рукава и решать все самому. Кроме того, некоторые люди очень внушаемы и поддаются гипнозу.

Чтобы не попасть в ловушку шарлатанов человек должен осознать, что только он хозяин своей жизни и несет за нее ответственность. Это самое сложное. А еще полезно спросить себя – что он рассчитывает получить у гадалок и ведуний: волшебную пилюлю, от которой дети начнут хорошо учиться, супруг станет шелковым, а деньги польются в карманы рекой? Можно несколько раз повторить это вслух. Так будет легче осознать, что это нереально.

Если человек все-таки верит в помощь духов и тому подобное, лучше максимально ограничить сумму и время, которые он готов потратить на «волшебство», попросить стороннего мнения, и главное, постоянно задавать себе вопрос: есть ли от этого реальная помощь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жертва любви: Ростовчанка в шести банках взяла в кредит миллион рублей, чтобы снять порчу с мужа

Как колдунья по WhatsApp увидела порчу и за 1 млн рублей обещала снять ее с помощью чеснока. (Подробности)