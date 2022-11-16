Пока известно, что больницу попали четыре человека. Фото: Лейла МИРИШОВА

В центре Ростова вечером 16 ноября автобус № 47 врезался в пешеходный переход. По предварительным данным, в результате происшествия несколько человек получили травмы. «КП-Ростов-на-Дону» выяснила, что известно о ДТП и пострадавших.

ПРОТАРАНИЛ СТЕНУ ПЕРЕХОДА

Одни очевидцы утверждают, что водитель не справился с управлением, другие говорят, что автобус «подрезал» другой автомобиль. По предварительным данным, транспорт занесло на обочину, и он врезался в стену подземного перехода. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы аварии.

Свидетели говорят, что как минимум шесть человек ранены.

НЕСКОЛЬКИХ ЧЕЛОВЕК УВЕЗЛА СКОРАЯ

- У водителя порезаны пальцы, две девушки - с порезами лица. Еще нескольких забрала скорая с ранениями ноги и головы, - сообщает ростовчанин в паблике «Ростов. Главный – Новости Ростова-на-Дону».

Источник издания в правоохранительных органах региона добавил, что в больницу доставили четверых человек. По предварительным данным, травмы не несут угрозы жизни. Сейчас людей обследуют.

На месте работают полицейские, также приехали несколько машин скорой помощи.

В пресс-службе ГИБДД по Ростовской области сообщили, что вся информация по ДТП уточняется. Официальный комментарий будет предоставлен в ближайшее время.

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