Ростовский кот Костик переехал в Финляндию после серьезной травмы

1 марта в мире отмечается День кошек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 марта во всем мире отмечается День кошек. Об удивительных кошачьих историях рассказали читатели «КП – Ростов-на-Дону».

СИЛЬНЫЙ МАЛЫШ

- В прошлом году к нам приют попал совсем крохотный котенок, - вспоминает директор азовского приюта Елена Шкребец. - У него была серьезная травма. Возможно, его кто-то ударил, а, может, сбил велосипедист. У малыша был сильный ушиб головы, из-за чего он несколько месяцев ходил по кругу. В приюте его назвали Костиком.

Когда об истории малыша узнала Ирина, которая живет в Финляндии, то решила взять кота себе. Костика в новую семью провожали всем приютом. Сначала малыша на поезде доставили к новой хозяйке в Санкт-Петербург, а дальше - на машине в Хельсинки. Все шесть часов, которые заняла дорога, малыш крепко проспал.

- Зато сейчас Костик выглядит шикарно: холеный, упитанный… Вместе с хозяйкой он слушает медицинские лекции и радуется сытой жизни.

«ВОСПИТАЛ» НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ

- У нас долгое время коты не приживались, – делится Мария из Волгодонска. - Одна кошка – Фатима - постоянно сбегала на «гулянки», в очередной раз мы ее так и не дождались. Решили потом завести Кирима. Но и с тем не повезло: постоянно бегал драться с дворовыми обормотами, а зализывать раны приходил домой. Нередко мы его выхаживали после драк, но в один день после очередной потасовки ветеринары не смогли "залатать" нашего героя.

После этого, семья долгое время не решалась заводить нового питомца. Вмешался случай: на рынке женщина продавала котят в коробке. Практически всех быстро разобрали, а черного котенка никто не хотел брать. И тогда Мария решила: это судьба! Так Пушок стал новым членом семьи.

- Мы, кстати, его сразу отвезли на стерилизацию, чтобы он не убегал и не дрался с другими котами, – смеется дончанка.

Женщина говорит, что даже за столом у Пушка было свое отдельное место. Мурлыке позволялось загребать лапкой любимые угощения. А еще на его глазах выросло не одно поколение этой семьи.

- Так вышло, что мои племянницы жили с нами: им тогда было лет по 11-12, - продолжает собеседница. - Пушок всегда с ними играл. А когда у нас с мужем родилась дочь, то любимый кот встречал нас на пороге после выписки из роддома. Он буквально не отходил от детской кроватки. Когда же дочь подросла и начала везде ползать, то Пушок не отставал от нее ни на минуту. Наш кот прожил долгую кошачью жизнь – целых 18 лет. Однако после его смерти мы так и не смогли завести другого: поняли, что его никто не сможет заменить Пушка.

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