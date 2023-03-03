В Железнодорожном районе Ростова благоустроят новый сквер

Фото: пресс-служба МСК

В Ростове появится новый сквер. Объект будет располагаться в Железнодорожном районе города. Отметим, что благоустройством займется Московская Строительная Компани.

Важно, что территория парковой зоны будет организована с нуля.

- Мы начинаем возведение нового ЖК ROYAL TOWERS, это 14-ый по счету жилой комплекс. Сам объект расположен по адресу ул. Привокзальная, 9. А прилегающая территория, которая сейчас, по сути находится в запустении, будет трансформирована в современное благоустроенное пространство отдыха для всех ростовчан, - отметили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба МСК

Сейчас территория находится на склоне, который организуют каскадной системой, схожей с амфитеатром.

Каждый уровень будет иметь свой особенный ландшафтный дизайн. Подрядчики также займутся озеленением территории. Кроме того, в сквере установят детские площадки, спортивные тренажеры и зоны отдыха с беседками. Отметим, что сквер будет доступен не только жителям нового жилого комплекса, но и для всех горожан в целом.

- Мы видим свою миссию в регионе не только в качестве надежного застройщика с обширным портфелем объектов, но и в качестве социально-ответственной компании, которая занимается обустройством пространств в городе, где ведет деятельность. Так, мы прорабатываем сейчас и другие проекты благоустройства, в том числе сквер рядом с ЖК «Акватория» по адресу пр-т Космонавтов, 1В, - поделились в компании.