В Ростове тридцать выпускников «Школы фермера» получили дипломы об образовании

Фото: Анастасия Талызина

На Аграрном конгрессе «Актуальные вопросы развития АПК Ростовской области» лучший выпускник всероссийского проекта Россельхозбанка «Школа фермера» Алексей Камчатный получил грант для развития своего хозяйства в размере 300 тысяч рублей. Торжественная церемония награждения, а также вручения дипломов выпускникам второго сезона образовательной программы в регионе прошла в «ДонЭкспоцентре».

ОВЦЕВОД ПОЛУЧИЛ 300 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Прошедший в 2022 году обучение в «Школе фермера» по программе «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» Алексей Камчатный из Сальского района по итогам решения конкурсной комиссии стал получателем грантовой поддержки от РСХБ.

Фото: Анастасия Талызина

Как рассказал сам грантополучатель, который уже на протяжении 10 лет занимается овцеводством, полученные деньги он собирается потратить на приобретение земельного участка для расширения своих угодий. Его фермерское хозяйство занимается племенным направлением сельского хозяйства, то есть разводит и продает животных для улучшения племенных характеристик хозяйств. В стаде хозяйства на сегодняшний день 150 голов овец, в том числе 6 племенных баранов, привезенных из Казахстана.

- В 2023 году мы планируем получить грант как стартап и участвовать в субсидиях в рамках созданного кооператива, - рассказал о планах развития фермер. – До конца года хотим увеличить поголовье овец на 25%.

ФЕРМЕРСТВО ДАЕТ 30% ВАЛОВОГО ПРОДУКТА АПК

Как отметила присутствующая на мероприятии заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Елена Большакова, для донского региона фермерский сектор играет значительную роль. 30% валового продукта сельского хозяйства приходится на фермеров. При этом объем государственной поддержки, которая выделяется фермерам, сегодня составляет 31%. В 2022 году малый аграрный бизнес получил 1,7 миллиарда рублей.

По словам Елены Большаковой, «Школа фермера» учит, как правильно начать свой бизнес, чтобы он стал успешным. В донском Минсельхозе надеются, что все 30 выпускников образовательной программы 2022 года станут активными участниками программы развития сельского хозяйства Ростовской области.

ЖЕЛАНИЕ УЧИТЬСЯ — ФАКТОР РАЗВИТИЯ АПК

Отметим, что «Школа фермера» – это федеральный образовательный проект Россельхозбанка. В Ростовской области он реализуется на базе Донского аграрного университета при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области. Проект «Школа фермера» в Ростовской области был запущен в 2021 году, тогда выпускниками первой на Дону «Школы фермера» стали 20 начинающих аграриев из 16 районов области.

Вторая волна стартовала в сентябре 2022 года и собрала 30 представителей из более чем 20 районов и малых городов Ростовской области. Все они прошли трехмесячное обучение по наиболее актуальным для региона направлениям: «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» и «Реализация проектов в сфере сельского туризма». По окончании обучения слушатели приняли участие в итоговой аттестации и получили дипломы государственного образца.

Фото: Анастасия Талызина

- По итогам конкурса была отобрана наиболее перспективная работа, автор которой получил грант, - рассказала директор Ростовского филиала Россельхозбанка Лариса Туишева. - Во время защиты выпускных работ мы проанализировали, какие пробелы в фермерском образовании нужно еще восполнить. Мы учтем это при формировании образовательной программы третьей волны «Школы фермера», которую планируем запустить в сентябре 2023 года. Уверена, что все наши выпускники внесут вклад в укрепление продовольственной безопасности страны.

Запись в «Школу фермера» РСХБ в регионе откроется в июле и продлится до середины августа. Образовательная программа рассчитана на тех, кто готов развивать фермерское хозяйство и пополнять свои знания в этом направлении. К слову, в 2023 году в проект было добавлено популярное в последнее время направление агротуризма.

ШКОЛА ДЛЯ МОЛОДЫХ И ПОСТАРШЕ

По словам Ларисы Туишевой, желание участников «Школы фермера» учиться является фактором развития всего сельского хозяйства. При этом на занятия приходят не только молодые специалисты, но и люди среднего возраста, которые занимаются фермерством давно. А дипломные работы, которые участники образовательной программы защищают в конце учебы, являются реальными проектами, которые они реализуют на практике.

За 2,5 года с момента своего запуска проект вырос во всероссийскую образовательную инициативу во всех восьми федеральных округах страны. Благодаря образовательной программе для сельского хозяйства страны подготовлено

более 3 тысяч квалифицированных аграриев более чем в 50 регионах и свыше 100 фермеров по всей стране.

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