В Ростовском филиале МГТУ ГА обсудили логистическую коммуникацию воздушного транспорта

Фото: Екатерина Попова

В преддверии Дня работника транспорта в Ростовском филиале МГТУ ГА прошла международная научно-практическая конференция «Воздушный транспорт - основа логистических коммуникаций» в рамках российско-армянского логистического форума.

Ежегодно отраслевые специалисты, ученые и практики собираются в стенах Ростовского филиала МГТУ ГА, чтобы обсудить актуальные вопросы и обменяться идеями.

Конференция является и поводом для работодателей встретиться с будущими работниками и провести ознакомительную презентацию. А для студентов - отличным поводом продемонстрировать свои достижения.

Фото: Екатерина Попова

Открыла мероприятие директор Ростовского филиала Московского государственного технического университета гражданской авиации Пашинская Виктория Викторовна. Она приветствовала участников, пожелала плодотворной работы в рамках форума и заметила, что актуальность темы говорит сама за себя. Отдельно она подчеркнула, что Ростовский филиал Московского государственного технического университета гражданской авиации - высшее учебное заведение, обеспечивающее кадрами все авиационные предприятия Юга России уже более полувека. В этом году вузом было заключено соглашение с губернатором Ростовской области и авиакомпанией «Азимут», направленное на подготовку кадров для гражданской авиации региона.

РЕШЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ

В этот раз участники обсудили инновационные технологии и процессы на воздушном транспорте, исторические аспекты развития авиации и авиационного образования, проанализировали логистические процессы в глобализирующемся мире, так как это является одним из важнейших вопросов, который затрагивает существующие механизмы управления на всех уровнях. А также рассмотрели внедрение коммуникационных процессов в России и Армении и глобальном мире.

Фото: Екатерина Попова

НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

На базе Ростовского филиала МГТУ ГА происходит подготовка высококвалифицированных инженеров, которые входят в рейтинг самых востребованных и высокооплачиваемых профессий в стране.

Если ранее университет готовил специалистов только по трем направлениям подготовки: техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, техническая эксплуатация авиационных электросистем и пилотажно-навигационных комплексов, техническая эксплуатация транспортного радиооборудования. То сейчас планируется открыть четвертое – организация перевозок.

- Была получена лицензия по направлению организации перевозок и управления на воздушном транспорте, что и вызвало необходимость проведения логистического форума, - отметил заведующий кафедрой социально-экономических дисциплин Ростовского филиала МГТУ ГА Григорий Акопов. - Инициатива провести Российско-армянское мероприятие была продиктована Минэкономразвития Ростовской области. И сам форум был внесен в план мероприятий по реализации Программы межрегионального сотрудничества между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Армения на 2022-2027 годы.

Фото: Екатерина Попова

ОТТАЧИВАНИЕ НАВЫКОВ ДО СОВЕРШЕНСТВА

После конференции участники смогли посетить пять секций. А преподаватели рассказали о работе новейших авиатренажеров.

Здесь есть и тренажер для того, чтобы научиться подготавливать воздушное судно к полету. Принцип его работы прост - студент учится отрабатывать всевозможные системы, такие как гидравлическую и систему управления самолетом. Также можно отрабатывать особые случаи в полете. Например, как запустить один из неработающих двигателей, если он остановился в полете.

- Отрабатывается это так: нужно знать, что включить, что выключить, какие насосы являются подкачивающимися и перекачивающимися. То есть студент получает навыки при работе с оборудованием кабины, - объясняет старший преподаватель кафедры воздушных судов и авиационных двигателей Сергей Коробкин.

Также происходит и с подготовкой воздушного судна к полету. Будущие инженеры учатся запускать все двигатели.

- Что нужно для того, чтобы подключить двигатели? Нужно включить подкачивающие, перекачивающие насосы, вспомогательную силовую установку, чтобы благодаря ей стали работать генераторы переменного тока и постоянного тока. Также установка необходима, чтобы раскручивать ротодвигатели, - разъясняет студентам Сергей Витальевич.

Фото: Екатерина Попова

Есть в стенах Ростовского филиала и другие тренажеры. На них свои навыки и умения оттачивают те, кто изучает эксплуатацию радиооборудования.

Чтобы довести все умения до совершенства, преподаватели каждому студенту уделяют личное внимание. Без этого будущим инженерам авиации будет нелегко.

- Можно сказать, что у нас штучное производство. Ведь мы готовим инженеров, которые в дальнейшем готовят авиационную технику к полету. А также к технической ее эксплуатации и ремонту.