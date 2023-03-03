«Живем как на пороховой бочке»: что сейчас с донским школьником, у которого нашли опухоль мозга после ковида

Недавно Аким отметил 14-летие. Фото: Наталья Кузнецова.

14-летний Аким Кузнецов из Донецка год назад тяжело переболел коронавирусом. После выздоровления мальчика начали мучать сильные головные боли. Повторное обследование показало опухоль желудочка головного мозга. Врачи сначала рекомендовали удалить кисту ребенка как можно раньше, но позже решили отложить операцию. Мать Акима Наталья Кузнецова рассказала «КП-Ростов-на-Дону», как узнала о серьезном диагнозе сына, боролась за его здоровье и в каком сейчас состоянии находится Аким.

«ГОЛОВА БОЛЕЛА ТАК, ЧТО КИДАЛСЯ НА СТЕНУ»

Мать Акима Кузнецова Наталья говорит, что сын был всегда болезненным ребенком. В пять лет мальчик начал сильно кашлять и задыхаться: у него диагностировали предастматическое состояние, поставили на учет к аллергологу.

В марте прошлого года вся семья Кузнецовых заболела коронавирусом.

— Болели и я, и муж, и бабушка наша. Все лечились дома. Но когда заболел Аким, мы испугались. Четыре дня у него держалась очень высокая температура, доходило и до 40 — 41 градуса. Его забрали в больницу.

Весной 2022 года мальчик серьезно переболел коронавирусом. Фото: Наталья Кухнецова.

Через несколько недель Акима выписали, а через месяц он снова оказался на больничной койке. У ребенка снова поднялась температура, начала болеть голова. Врачи предположили, что у пациента могли возникнуть осложнения из-за коронавируса.

— Сказали, что ковид мог ударить по сосудам головного мозга. Посоветовали обратиться в Ростов. Аким выздоровел, и мы на какое-то время забыли про тот совет: ехать далеко, да и ребенок устал ходить по больницам.

Однако в августе головные боли вернулись, но гораздо более интенсивные.

— Голова у него болела так, что он кидался на стену. Он столько выпил обезболивающего, сколько я не пила за всю жизнь. Было решено срочно ехать в город.

ДИАГНОЗ

В ростовской больнице Аким сдал анализы, прошел электроэнцефалограмму и МРТ. Его осмотрели неврологи. Диагноз врачей казался неутешительным.

— Киста третьего желудочка головного. Сразу спросила у врача, сколько у нас времени. Он сказал — от трех до шести месяцев. Опухоль перестала расти, но могла начать шевелиться, а это тоже опасно.

У Акима диагностировали кисту желудочка головного мозга. Фото: Наталья Кузнецова.

В процессе операции и восстановления Акиму пришлось бы принимать большое количество препаратов. Чтобы сразу «отмести» опасные для мальчика, требовалось сдать аллергические пробу почти за 200 тысяч рублей. С трудом семье удалось собрать эту сумму.

ПРИНЦИП «НЕ НАВРЕДИ»

23 января Наталья с Акимом морально подготовились к операции и легли в больницу. Но врачи собрали консилиум и решили отложить хирургическое вмешательство на год.

— Нам объяснили, что операция будет сложной. Опухоль находится очень глубоко, врачам придется пройти через область с большим количеством сосудов. При этом сама киста сейчас чуть больше сантиметра, роста нет. Они решили придерживаться принципа «не навреди», — говорит Наталья.

Акима поставили на учет к неврологу, которого периодически придется посещать в Ростове. Через год все придется пройти снова: сделать энцефалограмму, МРТ, лечь в больницу.

В январе мальчик готовился к операции. Фото: Наталья Кузнецова.

— Ну а пока никакого лечения нет. Нужно просто ждать — жить в таком подвешенном состоянии очень тяжело. Мы живем как на пороховой бочке. Я вздрагиваю, как только у него хотя бы немного начинает болеть голова. Или недавно он упал — как же я испугалась, — вздыхает женщина.

По ее словам, семья все равно надеется на лучшее. Аким старается в меру возможностей вести привычный образ жизни.

— Конечно, он быстро устает, а временами у него болит голова. Но все равно ходит в школу как все дети, делает домашнее задание. Мы стараемся оберегать его, но жизнь продолжается, говорит Наталья.

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