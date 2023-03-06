«Запах на весь этаж и тьма насекомых»: Ростовчане пожаловались на соседку, которая устроила в квартире приют для котов

Некоторое время назад хозяйка квартиры съехала, а позже стала разводить в жилище кошек Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове жильцы одного из домов в Пролетарском районе пожаловались на соседку. По их словам, женщина превратила квартиру в приют для кошек, но за животными не ухаживала. В итоге насекомые и запах из жилища стали мешать всему этажу. «КП-Ростов-на-Дону» поговорила с жителями пятиэтажки и узнала подробности ситуации.

НЕВОЗМОЖНО БЫЛО ДЫШАТЬ

Пенсионерка Нина живет в этом доме практически всю жизнь и давно знает хозяйку злополучной квартиры. По ее словам, женщина сначала жила здесь с мужем и двумя дочками. Потом супруг скончался, а позже у нее испортились отношения с детьми — родственники общались реже.

Некоторое время назад хозяйка квартиры съехала, а позже стала разводить в жилище кошек. Только за животными, судя по всему, она не ухаживала.

— Куча котов, тьма насекомых. Ужасный запах на весь этаж. Соседи куда только не жаловались, но долгое время результата не было, – рассказала соседка.

По словам собеседницы, ростовчанка периодически возвращалась в свои владения по вечерам. Она приносила мясо или корм, оставляла еду котам и уходила. Животные сутками находились в запертой квартире.

МУХИ И ТАРАКАНЫ ПРОНИКАЛИ В ДРУГИЕ КВАРТИРЫ

Другая жительница дома Людмила рассказала, что насекомые из кошачьего «приюта» проникали в соседние квартиры.

— Я сначала думала, что все эти мухи и тараканы попадают в дом с улицы. Мы постоянно травили их, обрабатывали жилье разными средствами, но ничего не помогало. Только потом поняли, что все ползет не с улицы. Когда запах невозможно было терпеть, пришлось вскрывать эту квартиру, – поделилась женщина.

Соседка также отметила, что сама хозяйка квартиры всегда была опрятная и неконфликтная женщина.

— Я не против помощи животным, но не в такой форме, чтобы страдал весь этаж, да и сами кошки, – добавила жительница.

По словам соседки, хозяйка проблемной квартиры выставила ее на продажу. Сейчас дверь плотно запечатана, запаха в подъезде практически нет — судя по всему, в жилище все-таки навели порядок.

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