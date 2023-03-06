Плечом к плечу: партия ЛДПР объединяет волонтеров всей России. Фото: предоставлено партией ЛДПР

С первых дней специальной военной операции наши бойцы чувствуют, что дома остался надежный тыл. Женщины не могут не заботиться о своих защитниках, и по всей стране создают добровольческие отряды. Так, в Ростове меньше ста женщин сумели организовать такую помощь, что вкусные и теплые весточки от них военнослужащие получают несколько раз в неделю. Своим посильным трудом дончанки приближают Победу.

ШЬЮТ, ГОТОВЯТ, ОТВОЗЯТ

Например, уже по 150 городам страны разошлось добровольческое движение «Шьем для своих». В донской столице его курирует ростовчанка Вероника, которая и не швея вовсе — уже шесть лет она занимается волонтерской деятельностью, и, когда началась спецоперация, мама с младенцем на руках кинула клич среди жен, матерей и сестер.

- Мы не какой-то огромный фонд, нас всего несколько десятков человек. У нас есть своя группа в Телеграме, и там мы координируем наши силы. Кто-то шьет, кто-то готовит, кто-то продукты передает. – рассказывает Вероника. - Мы организовали сбор средств, помогаем фонду в Ростове. И нам помогают с транспортом — доставляют все на передовую.

Ростовчанки откладывают деньги с зарплаты, детских пособий и шьют носилки, сумки для них, спальные мешки для бойцов с большим ростом и нестандартными фигурами. Есть среди добровольцев и владелец ателье — там делают белье на завязках и липучках для раненых в госпиталях.

ОТ «ДОБРЫХ ПИРОЖКОВ» ДО ГОРЯЧИХ ОБЕДОВ

Ростовчанки помогают гостинцами бойцам в госпиталях, а девчата, которым родители передают из деревни муку, пекут.

- На передовой уже ждут нашу выпечку, называют «добрые пирожки», - улыбается волонтер.

Вкусные гостинцы ростовчанок уже прозвали «добрыми пирожками». Фото: предоставлено волонтерами группы "Шьем для своих - Ростов-на-Дону"

Добровольцы очень хотели организовать горячее питание для бойцов: готовы сами кашеварить, есть с кем передавать, но только не по карману многолитровые термоконтейнеры. Но женщины нашли выход.

- Рядом с линией соприкосновения живет удивительная женщина, она одинока, в возрасте, и с материнским теплом готовит горячие обеды нашим мальчикам. В неделю выходит по 150 порций, - делится радостью дончанка. - Мы же собираем деньги, чтобы у нее не было перебоев с продуктами.

Ростовчанки хотели бы помочь ребятам еще больше: рабочие руки есть, деньги на продукты выделяют из собственного бюджета. Только очень нужны специальные термосы от 20 до 40 литров, в которых можно возить еду на передовую.

Объединить таких инициативных людей — всех, кто готов предложить свою помощь, призвано движение «Плечом к плечу». О его создании объявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

- Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд и ценим ваше участие, - поблагодарил Леонид Слуцкий.

Так, партия помогает волонтерам по всей России. Например, в Астрахани после обращения участниц движения «Шьем для наших» к руководителю регионального отделения ЛДПР Тимофею Щербакову, их вопрос был решен за 15 минут. И теперь у женщин в распоряжении есть помещение для раскройки, куда они могут приходить в любой день, а уже дома спокойно шить для наших бойцов.

Донские добровольцы также могут получить поддержку, обратившись на ресурс плечо-к-плечу.рф или, наоборот, предложить свою помощь.