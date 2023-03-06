Ростовский экорайон в Александровке выиграл престижный федеральный конкурс ТОП ЖК-2023

В Ростове-на-Дону экорайон в Александровке стал победителем федерального конкурса ТОП ЖК-2023. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

В Ростове-на-Дону экорайон «Вересаево», который возводит ГК «ЮгСтройИнвест», стал победителем престижного федерального конкурса ТОП ЖК-2023. Итоги масштабной всероссийской премии подвели на прошлой неделе.

Отметим, что в конкурсе принимали участие 1513 жилых комплексов со всей страны. При оценке объектов жилой застройки учитывалась развитая социальная инфраструктура, транспортная доступность, архитектура, благоустройство дворовых пространств и многое другое.

Строительство первого на левом берегу Дона жилого квартала входит в «губернаторскую сотню» региона. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Экорайон донской столицы был оценен по достоинству, ведь здесь есть все необходимое для комфортной жизни в современном городе. Так, на территории комплекса работает школа, рассчитанная на 1434 ученика, два детских садика на 300 мест каждый, благоустроенные дворы, детские и спортивные площадки для активного отдыха, зеленые аллеи с фонтанами и уникальные арт-объекты.

Добавим, что строительная компания – является одним из лучших застройщиков Ростовской области и работает на рынке больше 19 лет. В прошлом году «ЮСИ» в шестой раз удостоилась престижной федеральной награды «Надежный застройщик России». Сегодня группа компаний возводит объекты в ключевых городах юга страны - Ростове-на-Дону, Ставрополе и Краснодаре. За это время введено в эксплуатацию более 5 млн квадратных метров жилья, построено 6 школ, 15 детских садов.

План комплексного развития территории Старого аэропорта. Фото: пресс-служба ГК «ЮСИ»

Сегодня группа компаний занимается реализацией одного из масштабных проектов: строительство первого на левом берегу Дона жилого квартала «Левобережье», который входит в «губернаторскую сотню» региона, а также уникального парка площадью 14 гектаров, аналогов которому нет на юге России.

Кроме того, в текущем году застройщик приступит к комплексному развитию территории Старого аэропорта, где вместе с жильем появятся школы, учреждения культуры и другие объекты. Как сообщили в группе компаний, первые квартиры начнут продавать уже в первом квартале 2023 года.