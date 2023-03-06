Жен и матерей участников СВО с 8 Марта поздравил Александр Ищенко

Александр Ищенко встретился с женами и матерями участников специальной военной операции. Фото: пресс-служба ЗС РО

В Ростове спикер Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко накануне 8 Марта встретился с женами и матерями участников специальной военной операции. Более 200 жительниц донской столицы и районов собрались в музыкальном театре, чтобы принять поздравления и посмотреть спектакль «Любовь и голуби».

«ОЖИДАНИЕМ СВОИМ ТЫ СПАСЛА МЕНЯ»

Такую возможность для семей участников СВО предоставил донской парламент вместе с региональным отделением партии «Единая Россия».

– Каждая из вас сегодня находится в особой ситуации – ваши мужья, сыновья участвуют в специальной военной операции, и 8 Марта вы встретите без них. Но совершенно точно в этот день вы должны помнить о том, что являетесь замечательными и любимыми. О том, что все когда-нибудь обязательно закончится и жизнь изменится к лучшему. Вспоминая об этой теме, мне пришли на ум, наверное, практически всем известные стихи Константина Симонова «Жди меня», написанные им в 41-м году. И эти стихи тогда дали надежду миллионам женщин и мужчин, которые были на фронте. Надежду на встречу. Там были строчки: «Ожиданием своим ты спасла меня». И вот сегодня, когда вы ждете своих сыновей, мужей, сила вашего ожидания, сила вашей любви будет творить чудеса. Это совершенно точно, - обратился к женщинам Александр Валентинович.

А еще он добавил, что на встрече есть и те женщины, которые сегодня эти стихи воспринимают по-другому. К ним уже не вернутся их мужчины.

- И я бы хотел этим женщинам выразить слова признательности и уважения. А также высказать надежду на то, что память о ваших мужьях, сыновьях, о настоящих героях нашего Отечества позволит вам начать жизнь заново. Построить ее, помня светло о тех, кто уже не вернется, - сказал Александр Ищенко.

ИСТОРИЯ О САМОМ ГЛАВНОМ

Также парламентарий поблагодарил женщин за то, что они поддерживают своих мужчин, находящихся на линии соприкосновения, заботятся о них, желают им победы и скорейшего возвращения домой.

После встречи с Александром Валентиновичем женщины смогли по достоинству оценить творческое переосмысление всем хорошо знакомого сюжета советского фильма «Любовь и голуби», подготовленное артистами Ростовского музыкального театра.

– Эта история о самом главном – о любви мужчины и женщины, о преодолении препятствий и о том, что в результате все будет хорошо. Желаю вам здоровья, счастья, благополучия, и помните – без вас мужчинам в этом мире делать нечего, - сказал спикер донского парламента.

Александр Ищенко также выразил уверенность, что после того, как завершится специальная военная операция и наши ребята с честью защитившие безопасность людей вернутся целыми и невредимыми домой, их семьи будут продолжать жить в любви, радости и счастье, а дети будут расти в мире и благополучии.

– А сегодня, когда вы ждете своих сыновей, мужей, сила вашего ожидания, сила вашей любви будет творить чудеса, – подчеркнул спикер Заксобрания.

А представители театра добавили, что для жен и матерей героев в кассе всегда будут приготовлены пригласительные билеты на все представления.