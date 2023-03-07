Поля зеленее, села богаче: Ростовская область продолжит увеличивать урожаи

Фото: Егор Сергеев

Чтобы почувствовать себя комбайнером, необязательно ехать в колхоз. Опробовать штурвал в уборке виртуального поля можно и на специальном тренажере. А еще – увидеть, как из семян вырастают растения и как агрохимики готовят препараты для их защиты от болезней, вредителей и сорняков. Все это и многое другое было в изобилии представлено на выставке «Интерагромаш 2023», которая проходила в «Донэкспоцентре» 1-3 марта.

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА ВЕСНОЙ

«Интерагромаш» - как праздник и возможность узнать о современном сельском хозяйстве. Но главное – это возможность для аграриев перед началом напряженной полевой работы обсудить важное: как получить урожай и прибыль.

Фото: Егор Сергеев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поставил задачу удержать рекорд прошлого года: в 2022 году регион собрал свыше 15,4 млн тонн зерна, 2,2 млн тонн масличных культур.

- Растениеводство – рентабельная отрасль, но есть над чем работать, чтобы уровень производства сохранял рост. Ростовская область имеет потенциал для выращивания почти всех видов отечественных сельхозкультур и увеличения объёмов их производства, - сказал Василий Голубев.

Для роста урожаев и сохранения плодородия почв он призвал работать с минеральными удобрениями, ведь «без сбалансированного минерального питания растений невозможны гарантированно высокие урожаи».

Глава региона зашел также на стенд «ФосАгро-Дон», традиционного партнера донских аграриев в сфере минерального питания растений. Компания входит в крупнейшую российскую сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион».

- Наша компания продолжает развивать логистику минеральных удобрений в регионе, у нас работают пять центров дистрибуции, объемы поставок уверенно достигли 250-300 тысяч тонн в год, - сообщил губернатору директор фирмы Роман Калашников.

Василий Голубев поблагодарил представителей компании за сотрудничество и пожелал успехов в развитии логистики, чтобы удобрения были еще более доступны для аграриев: «Мы давно работаем вместе, видим хорошие объемы потребления удобрений», - подчеркнул глава региона и призвал компанию внимательно относиться к селянам Дона.

Фото: Егор Сергеев

ВНИМАНИЕ ВСЕМ АГРОНОМАМ: НАСТОЯЩИМ И БУДУЩИМ

Почему минеральные удобрения так важны не только для сельхозпредприятий, но и для всего региона, и как правильно с ними работать – обсуждали на конференции и круглом столе. Эти мероприятия организовала компания «ФосАгро-Дон» в рамках деловой программы выставки. Кроме аграриев и отраслевых экспертов в них приняли участие и студенты Донского ГАУ.

С университетом «ФосАгро-Дон» работает не один год и сотрудничество развивается. Кроме совместных опытов на полях учебного хозяйства, предоставления вузу учебных пособий, эксперты компании проводят лекции для студентов, организуют экскурсии в свои логистические комплексы и выездные занятия. В прошлом году будущие агрономы посетили центр дистрибуции «ФосАгро-Дон» в Сальске.

– Приятно, что о нас заботятся, наше будущее, наши знания – все это значимо для компании, имеет ценность, – поделился впечатлениями студент агрофака Михаил Бериашвили. – Я понимаю, что с таким же вниманием компания относится и к каждому клиенту.

– За агрохимией – будущее, и меня очень интересует эта сфера знаний. То, как сочетаются различные виды удобрений, как правильно их применять, рассчитывать соотношение питательных веществ – вот что важно, – отмечала его однокурсница Анастасия Петрова.

Фото: Егор Сергеев

РАСТЕНИЯ ХОТЯТ ПИТАТЬСЯ ПРАВИЛЬНО

Современная агрохимия дает возможность в буквальном смысле понимать растения. Как и люди, они нуждаются в сбалансированном питании. В рационе растений должны присутствовать и азот, и фосфор, и калий, и сера, и микроэлементы бор и цинк - тогда можно рассчитывать на получение качественного зерна или подсолнечника. Тогда и хлеб будет вкусным, а масло – ароматным.

Составлять правильное питание для растений аграриям помогает агрономическая служба «ФосАгро-Регион». Эксперты отбирают образцы почв для исследования в лабораториях, по научно обоснованной методике, с помощью современного оборудования с GPS привязкой. Понимая характеристики почвы, компания составляет детальные рекомендации, какие марки удобрений и дозировки нужны на каждом конкретном поле и даже на каждом отдельном его участке. Такой подход экономит расходы сельхозпроизводителей и позволяет получать более высокий и качественный урожай.

Не менее важен и ассортимент: в «ФосАгро-Дон» представлено свыше 50 марок удобрений ФосАгро, с разным соотношением элементов питания. Есть и инновационные продукты – комплексные удобрения с макро-, мезо- и микроэлементами в одной грануле. Обычно сельхозпроизводителям приходится вносить микроэлементы отдельно, опрыскивателем на листья. Такие листовые обработки требуют дополнительных затрат. Когда же все необходимые элементы питания содержатся в одной грануле – это технологично, выгодно и эффективно. В России – в Липецкой, Брянской и других областях - есть данные, что применение этих новых удобрений повышает урожайность некоторых культур до 40%. Теперь эти технологии доступны и донским растениеводам.

НАШ ОТВЕТ НА ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Для донских полей шаг вперед в развитии агротехнологий – своего рода ноу-хау - это применение жидкого комплексного удобрения (ЖКУ), которое также есть в ассортименте «ФосАгро-Дон».

По данным компании, за пять лет объемы поставок ЖКУ выросли более чем в три раза.

Фото: Егор Сергеев

- Это важнейший и единственный инструмент, который позволяет сбалансировать соотношение азота и фосфора в период развития растений озимой пшеницы, получить одновременно высокие количество и качество урожая, - считает почвовед, доктор биологических наук, директор ФГБУ Государственный центр агрохимической службы «Ростовский» Ольга Назаренко. Она призвала аграриев активнее применять эту форму удобрений и отрабатывать технологии.

Многие сельхозпредприятия уже накопили опыт работы с перспективной маркой и убедились в ее выгоде. В прошлом году в Морозовском и Тацинском районах области применение ЖКУ помогло увеличить урожайность на 10 ц/га, а прибыль выросла на 5-10 тыс. руб./га.

Фото: Егор Сергеев

- Климат становится жестче, поэтому мы перешли на ресурсо- и влагосберегающие технологии (без вспашки) и стали применять ЖКУ ФосАгро. Теперь растения обеспечены элементами питания в норме, нет проблем с получением урожая и с его качеством, - рассказал главный технолог «Песчанокопской аграрной группы» Илья Ильченко.

- Мы применяем ЖКУ пять лет и будет увеличивать закупки, тем более, что для этого есть все условия – покупаем удобрения в центре дистрибуции «ФосАгро-Дон» в Белой Калитве. ЖКУ очень эффективно в условиях Ростовской области и хорошо, что «ФосАгро-Дон» дает возможность изучить опыт других сельхозпредприятий, как еще улучшить технологии - рассказал представитель красносулинской Агрофирмы «Дубрава» Дмитрий Альшенко.