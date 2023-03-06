Донские парламентарии обсудили услуги социального такси в регионе

В донском парламенте прошло заседание круглого стола, посвященное вопросам предоставления дополнительной социальной услуги «Социальное такси». Фот: пресс-служба ЗС РО

В Законодательном Собрании Ростовской области состоялся круглый стол, на котором парламентарии и эксперты обсудили такую услугу, как «Социальное такси» отдельным категориям граждан.

УСЛУГА ОКАЗАЛАСЬ ОЧЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОЙ

Эта служба работает на Дону с 2014 года. Цель такого такси – обеспечить маломобильных граждан возможностью свободно перемещаться по территории населенных пунктов.

Воспользоваться услугой могут инвалиды и пожилые люди, имеющие ограничение способности к передвижению, инвалиды по зрению, дети-инвалиды, и сопровождающие их лица, организованные группы инвалидов по заявкам общественных организаций, занимающихся реабилитацией, адаптацией инвалидов.

«Социальное такси» оказалось очень востребованным, в результате в 2017-2021 годах было куплено 53 специализированных автомобиля для перевозки инвалидов и 54 лестничных гусеничных подъемников для обеспечения свободного доступа инвалидов-колясочников и других маломобильных групп к объектам социальной инфраструктуры.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТАКСИ

А с позапрошлого года социальное такси функционирует во всех муниципальных образованиях Дона. Чтобы льготным категориям граждан воспользоваться такси, надо заранее оставить заявку. Тарифы утверждаются местными органами власти с учетом протяженности и специфики каждой отдельно взятой территории. При этом предусмотрена возможность предоставления не менее 2-х бесплатных поездок в месяц инвалидам, в том числе детям-инвалидам.

Но во время дискуссии участники обсуждения обозначили и ряд проблем в организации оказания услуги социального такси в некоторых муниципалитетов.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮТ

Так, в Заксобрание обратились несколько человек, которые столкнулись с такими трудностями как невозможность воспользоваться правом на две бесплатные поездки или же оказание услуги ненадлежащего качества. Кроме того, в ряде муниципалитетов услуга социального такси слилась с услугой доставки граждан на гемодиализ.

Эти обращения будут переданы в минтруд, с каждой конкретной ситуацией будут разбираться.

При этом один из участников обсуждения, министр труда и социального развития Ростовской области Елена Елисеева, отметила, что некоторые муниципалитеты действительно отходят от рекомендаций по организации социального такси. Чтобы избегать этого в дальнейшем, по мнению Елены Елисеевой, необходимо разработать региональный стандарт оказания данной услуги.

- Действующие рекомендации муниципалитетам по организации социального такси составлялись при создании этой службы. Прошло достаточно времени, и необходимость в разработке единого регионального стандарта уже назрела, - прокомментировал инициативу первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ростовской области – председатель комитета по социальной политике Сергей Михалев.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР

Также участники круглого стола сошлись во мнении, что муниципальным образованиям Дона надо четко разграничить услугу социального такси с доставкой граждан в медицинские учреждения на процедуру гемодиализа.

Но в регионе есть и положительные примеры работы

- Я хотел бы отметить город Ростов-на-Дону, который не только оказывает эту услугу отдельным категориям граждан, но и за счет собственного бюджета расширяет круг получателей данной меры социальной поддержки, - отметил Сергей Михалев.

По итогам заседания круглого стола будет составлен перечень рекомендаций, которые направят в региональный минтруд и муниципалитеты.