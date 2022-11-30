«Моя любимая Мама»: в Ростове наградили победителей конкурса детского рисунка

Награждение победителей конкурса «Моя любимая Мама». Фото: Екатерина Попова

Накануне Дня матери в Историческом парке «Россия — Моя история» слышался детский смех. Здесь собрались победители нашего самого доброго и теплого конкурса рисунка «Моя любимая Мама», а также их мамы, папы, бабушки, братья и другие близкие родственники.

Почти месяц мы собирали самые трогательные и милые рисунки детей, а 14 ноября стартовало народное голосование, которое определило тройку лидеров. Юные художники по результатам этого голосования получили приз зрительских симпатий. Но, забегая вперед, скажем – без внимания никто не остался. «Комсомолка» устроила для ребят самый настоящий праздник. Рассказываем, как все прошло.

КАК ЖЕ ВЫБРАТЬ САМЫЙ-САМЫЙ?

Медиагруппа «Комсомольская правда - Ростов-на-Дону» ежегодно проводит традиционный конкурс среди самых маленьких и талантливых. В этом году поделиться с читателями и аудиторией сайта rostov.kp.ru портретами самого близкого и родного для них человека решили 211 детей. При этом для справедливости судейства на конкурс можно было прислать только по одному рисунку от каждого ребенка. Участвовать в конкурсе могли юные дончане в возрасте от 4 до 10 лет.

Посетители сайта активно голосовали за все детские рисунки.

С 14 по 22 ноября посетители сайта внимательно выбирали - какой рисунок лучше. Юные творцы не только нарисовали маму, но даже подписали, за что ее любят, и поздравили с предстоящим праздником -Днем матери. Выбрать среди всех работ самую лучшую было непросто!

ПАРТНЕРЫ КОНКУРСА

Партнерами конкурса выступили самые разные компании, которые подготовили для детей свои призы и подарки. Среди них:

- Компания ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», осуществляющая транспортировку природного газа, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание газопроводов.

- Группа компаний «Сокол». Строительной компанией уже реализовано более 40 строительных объектов - общий объем введенного в эксплуатацию жилья превышает 520 тысяч кв. метров. Обладателями новых квартир уже стали более 3500 семей.

Жилые комплексы «Сокол». Счастье живет здесь!

- Семейная стоматология «Доктор Келлер», которая входит в топ-100 лучших детских стоматологий России. И более 10 лет здесь дарят здоровые улыбки взрослым и детям, прививают правильные привычки по уходу за полостью рта тысячам людей.

- Мультимедийные парки «Россия – Моя история» - это гигабайты истории одним касанием в 23 городах. Каждый парк это — увлекательное путешествие, авторские инсталляции, кинотеатры, интерактивы и развивающие квесты.

Мероприятие собрало участников конкурса, их мам, пап и бабушек. Фото: Исторический парк «Россия - Моя история»

СПОСОБ ВЫРАЗИТЬ ЛЮБОВЬ

На празднике много звучало теплых слов, посвященных всем мамам, а также участникам конкурса, которые проявили свой немалый художественный талант.

- Дорогие ребята, уважаемые родители, мы очень рады видеть вас сегодня здесь в уютном зале, - обратилась к гостям директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Владимировна Соболева. – В ноябре вся страна отмечает День матери, а рисунок - способ выразить свою любовь им - мамам, бабушкам и всем женщинам, которые занимаются воспитанием детей. Дорогие ребята, спасибо большое, что приняли участие в нашем конкурсе. Хочется вам пожелать, чтобы вы всегда любили и ценили своих близких. А мамам - терпения в воспитании юных талантов. Спасибо вам огромное!

Директор Ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева и исполнительный директор Фонда «Город» Виктор Гладкий. Фото: Исторический парк «Россия - Моя история»

НАШИ ПОБЕДИТЕЛИ

За выбор лучшего рисунка в голосовании на странице конкурса развернулась нешуточная борьба. Больше всего голосов на сайте набрал рисунок Владислава Микулина - целых 8 774 голосов! Почетное второе место заняла Ева Иванова. Рисунок девочки набрал 6 071 лайк. И третье место - у Федора Запрудского с 4 293 голосами. Награждал победителей представитель партнера конкурса – Исторического парка «Россия – Моя история».

- Нам очень приятно, что в наших стенах проходит такой праздник. Не могу не сказать спасибо медиагруппе «Комсомольской правды», которая организовала такой замечательный конкурс, - выступил с приветственным словом исполнительный директор Фонда «Город» руководитель Исторического парка «Россия — Моя история» Виктор Николаевич Гладкий. - Ведь детям всегда интересно посмотреть не только на результаты, но и на работы остальных ребят. Спасибо всем, что сегодня пришли к нам.

Фото: Екатерина Попова

ПОДАРКИ И ТРОГАТЕЛЬНЫЙ КОНКУРС

Но призы получила не только тройка победителей, набравших наибольшее число голосов. Партнеры также вручили свои памятные подарки тем детям, чьи рисунки им понравились больше всего. Сначала ребят поздравили и вручили пять ценных подарков представители компании ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону».

- Вы все большие молодцы, потому что все работы для нас - победители. Рисунки ваши просто потрясающие. Мы радовались и с удовольствием наблюдали за тем, как появлялись новые портреты мам на странице конкурса, - подчеркнула начальник отдела пресс-службы компании ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» Ангелина Николаевна Волкова.

Фото: Екатерина Попова

Вручили участникам конкурса 11 памятных подарков и заместители управляющего клиники «Доктор Келлер» Елена Геннадьевна Бойченко и Марина Алексеевна Аверьянова.

Фото: Екатерина Попова

Фото: Екатерина Попова

Также ребята получили 10 подарков от группы компаний «Сокол». А тройку самых маленьких художников наградила директор ростовского филиала «Комсомольской правды» Елена Соболева. А все участники конкурса получили именные грамоты.

Фото: Екатерина Попова

Но это было еще не все. «Комсомольская правда» решила устроить для юных дарований еще одно испытание. Для этого на сцену вышли пять ребят с родителями. Детям предстояло с закрытыми глазами, на ощупь узнать свою мамочку. Чтобы никто не подглядывал, ребятишкам на глаза повязали ленты. И каждая кроха смогла по одному лишь прикосновению отличить, кто же стоит перед ними. Получилось у всех!

Фото: Екатерина Попова

От всей души говорим спасибо всем нашим участникам. Вы - лучшие!

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