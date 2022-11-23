В Ростовской области спасли пса, который упал в открытый колодец

Колодец был сухим и находился в безлюдном месте, рядом со стройкой. Фото: Ростовская областная служба спасения на водах.

Сегодня, 23 ноября, в поселке Саркел Цимлянского района Ростовской области была спасена собака. Бедолага угодила прямиком в открытый колодец. Известно, что глубина его была небольшой – около полуметра, но выбраться самостоятельно пес уже не смог.

Колодец был сухим и находился в безлюдном месте, рядом со стройкой. Пес сидел на дне, был напуган и вел себя агрессивно. Один из прохожих услышал жалобный вой и увидел собаку.

Он сообщил о ней в службу «112». К месту ЧП сразу же приехали спасатели Цимлянского поисково-спасательного подразделения.

У спасателей всегда наготове необходимые приспособления, в том числе палка с петлей на конце. Фото: Ростовская областная служба спасения на водах.

- Для нас - привычное дело помогать в беде братьям нашим меньшим, поэтому всегда наготове необходимые приспособления, в том числе палка с петлей на конце, - рассказали спасатели. - С одной стороны такая конструкция не доставляет дискомфорта животному, а с другой - не дает ему покусать своих спасителей.

За десять минут спасатели вытащили четверолапого узника и закрыли люк подручными строительными материалами. Правда, собака не стала благодарить своих спасителей, а оказавшись на свободе убежала в неизвестном направлении.

Пес сидел на дне, был напуган и вел себя агрессивно. Фото: Ростовская областная служба спасения на водах.

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