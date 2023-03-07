К 8 Марта в Ростовском зоопарке объявили конкурс красоты среди обезьян

Открыла парад очарования знойная красотка Шимпанзе по имени Эллис. Фото: страница Ростовского зоопарка ВКонтакте

В преддверии 8 марта в социальных сетях Ростовского зоопарка разгорелась нешуточное состязание среди прекрасной половины приматов. Борются красотки не за «козырного» самца, любимое лакомство или селфи с посетителями. Все куда серьезнее: речь о конкурсе красоты за звание королевы среди обезьян «Я самая». Накал - нешуточный: на это гордое звание претендуют десять (!) конкурсанток.

Организаторы рассказали «КП-Ростов-на-Дону» по какому принципу выбирали самых достойных, а также, какие призы ждут победительницу. А зоолог - есть ли у приматов чувство прекрасного, любят ли они наряжаться и конкурируют между собой в обычной жизни.

ОТБОР БЫЛ СЕРЬЕЗНЫМ

- В честь прекрасного праздника 8 Марта мы решили провести такой шуточный конкурс. На самом деле, долго думали, какое же животное выбрать. Как вариант - змеи, но они в эти дни навевают очень странные ассоциации. А вот обезьянки - очень милые, забавные и интересные, - рассказали "КП-Ростов-на-Дону" в пресс-службе Ростовского зоопарка. – Участницами стали десять приматов. Да вы посмотрите сами: от их фотографий просто невозможно отвести взгляд! Каждая «дама» - яркая индивидуальность со своими манерами и привычками.

По словам собеседницы издания, отбор был серьезным, прямо как на настоящем конкурсе красоты. Учитывали обаяние, привлекательность и даже умение работать на камеру.

Также у приматов очень развит инстинкт соперничества. Фото: страница Ростовского зоопарка ВКонтакте

В итоге, с третьего марта в соцсетях зоопарка стали появляться первые фотокарточки претенденток на шуточный титул.

Открыла парад очарования знойная красотка шимпанзе по имени Эллис. Как и подобает особе благородных кровей, Эллис игриво стреляет глазками золотисто-карего оттенка. Следующей на очереди стала красная мартышка с аристократичным именем Лизетта, ее томный взгляд вызвал целую бурю умилительных комментариев. Прелестница номер три — бурый капуцин по кличке Нюша, ее блестящая шерстка растопит даже самые холодные сердца.

А ЧТО ВМЕСТО КОРОНЫ?

Четвертая анкета была у зеленой мартышки Селены, которая полюбилась народу за свой скромный нрав и любовь в природе. Также в конкурсе участвовал кошачий лемур Флора, павиан анубис Эмма, гвинейский павиан Дора, игрунок Умница, макака магот Ханума и тамарин со звучным именем Тома.

Ну, а пока зрители окончательно определяются с фаворитками, организаторы уже во всю готовятся к праздничному голосованию.

Под каждым фото очарованные зрители оставляли множество комментариев. Фото: страница Ростовского зоопарка ВКонтакте

Так, в течение 8 марта каждый желающий сможет выделить самую полюбившеюся красавицу. А уже на следующий день под звон фанфар модераторы торжественно объявят ту самую королеву красоты. Правда, о короне речи не идет: победительницу ждет престижный статус, а в качестве подарка - вкусняшки в яркой упаковке.

- Для обезьян нет ничего лучше, чем разбирать на кусочки нарядную упаковку, - считают организаторы. - Это не только увлекательно, но и очень полезно для стимуляции их мозговой детальности.

«КОРНИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВКУСА У ОБЕЗЬЯН ОЧЕНЬ ГЛУБОКИ»

- Приматы непременно реагируют на красоту, это их природа, - считает кандидат биологических наук Александр Липкович. – И, если в социальных сетях борьба за титул «самой-самой» скорее шуточная, то вот в естественной среде инстинкт соперничества у обезьян очень даже реальный. Особенно явно это проявляется в борьбе за мужчину «сердца». Если в вольере самцов больше, чем самок возникает естественный инстинкт борьбы.

В конкурсе участвовало 10 кандидаток. Фото: страница Ростовского зоопарка ВКонтакте

Обезьяны очень любят наряжаться и украшать себя. Например, если дать шимпанзе старый пиджак, она тут же его наденет и инстинктивно начнет хвастаться, кривляться, прямо как истинная модница. В то время, как орангутаны подобно модным пенсионеркам, любят вечно кутаться то в пледы, то в ковры. И, самое интересное, многие особи, включая шимпанзе, очень любят рисовать. А что как ни изобразительное искусство является неотъемлемое частью эстетики и красоты?

По мнению многих биологов, корни эстетического чувства у обезьян очень глубоки. Еще Дарвин в своей работе о происхождении видов, утверждал этот факт, чем вызвал бурю возмущений среди просвещенных деятелей 19 века.

По словам зоолога, обезьяны очень любят себя украшать. Фото: страница Ростовского зоопарка ВКонтакте

К стати, поведение приматов мужского пола очень отличается от приматов женского. Самки также кокетничают и корчат разные рожицы. Например, трогательно гримасничают перед соседями по вольеру или посетителями зоопарка. А вот самцы приматов должны быть яркими и пестрыми по природе, ведь именно их внешний вид, в первую очередь, цепляет избирательную самочку. Хотя претендент на роль «мужа» может не блистать феноменальной внешностью, но его специфический запах все-равно привечает партнершу. Это во многом зависит от гормонального фона.

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