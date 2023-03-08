Теряют глаза и грызут плинтуса: менеджер из Ростова ушел из продаж и устроил в съемном доме отель для животных

Ростовчанин Александр занимается передержкой животных. Фото: предоставлено героем публикации.

Кто такой зооситтер, с какими сложностями приходится ему сталкиваться, как он справляется с разными породами собак, и почему люди решают оставить своего питомца в мини-отеле, «КП — Ростов» рассказал владелец ростовского зоотеля Александр Чекмарев.

ВЗЯЛ СОБАКУ ДЛЯ ДЕТЕЙ И СТАЛ ДОГСИТТЕРОМ

В наше динамичное время, когда люди с утра до ночи пропадают на работе и учебе, отправляются в путешествия или в командировки, приобретает популярность профессия зооситтера. Их еще называют зоонянями. Это специалист, который кормит, гуляет, играет с чужими домашним животным, пока их хозяева отсутствуют.

Зооситтером ростовчанин Александр Чекмарев стал «по наитию». До этого он занимался продажами всего, что только можно: ювелирных украшений, бассейнов и пожарных охранных систем. Но однажды по просьбе своих детей на время зимних каникул мужчина взял на передержку собаку - решил проверить, насколько «детская мечта о песике» серьезна. Конечно, спустя две недели ребята наигрались с псом: им стало лень его выгуливать, кормить и убирать за ним. Тогда ростовчанин взвалил заботу о животном на свои плечи.

Когда видео, на котором пес встречает Новый год в кругу семьи Александра и танцует вокруг праздничной елки, появилось в интернете, сработало сарафанное радио. К мужчине с просьбами посмотреть за их питомцами стали обращаться знакомые. Тогда ростовчанин и решил посвятить себя полностью новой профессии, даже ушел из продаж.

Александр принимает у себя собак разных пород, а также кошек.

КАК В ДЕТСКОМ САДУ, НО ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Сама зоогостиница Александра представляет собой частный трехкомнатный дом площадью 87 квадратных метров: две комнаты заняты собаками, а третья — кошками. Строение вместе с двором на улице Шеболдаева в Ростове мужчина снял в аренду, предварительно согласовав этот вопрос с собственником и соседями.

Среди гостей ростовского зоотеля сегодня есть собаки, кошки, морские свинки и даже один очень разговорчивый попугай из Таганрога. На постой ростовчанин пускает лишь привитых животных. День размещения питомцев в гостинице обходится их хозяевам в сумму от 400 до 650 рублей.

- В помещении площадью 16 квадратных метров у меня помещаются до десяти кошек, - рассказывает зооситтер. - Эта комната оборудована полочками, лазалками и цветочками - каждый выбирает себе уютный уголок и там тусит. На полу стоят восемь лотков с древесным наполнителем. В автоматические кормушки постоянно насыпается сухой корм. Исключение делается лишь для котов, у которых есть ветеринарные предписания по питанию.

Зооняня быстро находит общий язык со своими подопечными. Фото: предоставлено героем публикации.

ОБИЖАЮТСЯ И ГРЫЗУТ ПЛИНТУСА

Собак у Александра бывает до семи в сутки. Они спят на лежанках, креслах и диванах. В летнее время кто-то из постояльцев даже не заходит в дом, предпочитая свежий воздух. Там они делают то, что захотят: играют, бесятся, носятся.... Совсем как в детском саду. Небольшие вольерчики используются владельцем отеля редко — только когда собака плохо себя ведет и метит все подряд. А иначе за ним последуют все остальные.

- Если вслед за ним подойдет немецкий дог, то там уже будет «озеро Байкал», - смеется ростовчанин. - Он посмотрел, что другим можно, - значит, ему тоже можно. Иногда такие меры помогают: из-за лишения собака сначала обижается, но через обиду приходит осознание, что так себя вести нельзя.

Но у зооситтера могут случаться и другие проблемы. Так, велика вероятность, что квартиранты погрызут в доме плинтуса, линолеум или подлокотники на диване. А могут и матрасы испортить.

- Я уже два матраса выкинул на помойку! - жалуется собеседник. - Новые пришлось самому покупать, никто ущерб не возмещает. То есть ты получаешь за четыре дня 1600 рублей, а за остальное платишь сам. При этом хозяева извиняются, говорят, что им очень жалко... Но в итоге просят взять питомца в следующий раз.

НО МОГУТ ГЛАЗ ПОТЕРЯТЬ

Оставляют животных у ростовчанина совершенно разные люди: кто-то едет в командировку, кто-то делает ремонт или строится. Иногда люди просто травят тараканов. Как-то одна ростовская семья, решившая переехать в другой город, привезла Александру на трехмесячную передержку собачку породы чихуахуа по кличке Ася. К слову, у этих собак глазное яблоко находится не внутри черепной коробки, а снаружи и держится на коже век. И вот однажды во время нахождения в зоотеле эта Ася потеряла свой глаз.

- В тот вечер я помыл полы, которые натираю обычно по нескольку раз в день, - вспоминает зооситтер. - Собачка спрыгивала с дивана, но поскользнулась и ударилась лбом об ножку стола. Я слышу этот визг, вижу эту Асю — у нее глаз из орбиты выпал. Зрелище такое себе было. Вечером моя супруга готовила к ужину яичницу глазунью. Но поскольку это блюдо очень напоминало глаз Аси, все от ужина отказались. Я, конечно, операцию для Аси оплатил — вышло больше 30 тысяч. Теперь все в порядке. Но после того случая у собачки появилось второе имя — Глазунья.

Чихуахуа по кличке Ася из резидента зоогостиницы превратилась в домашнего питомца.

Хозяева Аси, устроившись на новом месте, решили собаку не забирать. Они позвонили Александру и попросили пристроить ее в другие «добрые руки». Недолго думая, ростовчанин решил оставить девочку себе, поскольку сильно прикипел к ней.

ТВЕРДОЛОБЫЕ БИГЛИ И ЛАСКОВЫЕ ТАКСЫ

По мнению Александра, усидчивость домашних животных зависит не столько от породы, сколько от воспитания. Очень часто люди не понимают, кого они завели. Четвероногих приводят к себе домой, и на этом часто все заканчивается. Своим клиентам ростовчанин всегда повторяет, что перед рождением детей про этот процесс обычно читают специальную литературу, общаются с педиатрами, посещают форумы для будущих мамочек, знакомятся с детскими врачами. К домашним питомцам должен быть такой же подход. При этом необязательно проходить кинологические курсы или ходить к зоопсихологу. Важно изучить породу, которую планируешь завести.

- Довольно часто в качестве первой собаки ростовчане заводят биглей. Но в плане усидчивости они - самые твердолобые, - отмечает зооситтер. - Нет, они не самые глупые, но самые твердолобые. Даже если меня попросят, я никогда не возьму двух собак этой породы. Даже я иногда не выношу эту породу: бигли очень активные и шумные, все делают по-своему, несмотря на запреты, и несмотря на хлопки в ладоши, топот ногами и повышение голоса. Все это им вообще побоку.

Александр рассказывает, что среди его посетителей есть идеальная собака по кличке Тася - помесь таксы с непонятно кем. Она ходит всегда в туалет на улице, никого не обижает, ни за кем не гоняется, очень ласковая, добрая и доверчивая.

- Я от нее в восторге! - восклицает догситтер. - Она тоже от меня в восторге: всегда бежит навстречу, когда я за ней приезжаю. Когда я ее возвращаю, то вижу, что она не всегда слушается хозяйку. И это не от породы зависит, а оттого, как люди занимаются с животным.

КОГО НЕ БЕРЕТ НА ПОСТОЙ

Собак породы хаски ростовчанин старается вообще не брать, поскольку хорошо наслышан об их проблемном характере.

- У нас была одна молодая девочка, - вспоминает любитель животных. - Она все внимание переключала на себя. Люди, которые заводят породу хаски, не всегда понимают, сколько придется посвятить времени этим животным.

В этом хаски похожи на эгоистичных доберманов. Александр брал из разных семей на передержку трех таких собак, и результат в каждом случае был аналогичным. В итоге псов все-таки удалось примирить друг с другом, но показать, кто тут хозяин, зооситтеру не удалось. Доберманы очень ревнивы и всегда борются за внимание вожака. Если ты уделяешь больше внимания другим, то начинается чуть ли не истерика.

- У нас была девочка доберман Марго, - вспоминает зооняня. - В то время, как я вычесывал после купания другую собаку, она демонстративно сделала свои дела прямо у меня под ноги.

А вот ротвейлеры, немецкие овчарки — это собаки исполнительского характера, их нужно отвезти к кинологу, считает ростовчанин. Серьезно заниматься нужно будет и с питбулем, бультерьером, стаффордом. Какую бы собаку вы не завели, зооситтер советует не пускать ее на свою постель, поскольку хозяин должен всегда быть выше своего питомца. Иначе начнется «перетягивание каната».

Среди постояльцев зоотеля есть даже разговорчивый попугай. Фото: предоставлено героем публикации.

К ЖЕНЕ — НА ВЫХОДНЫХ

Сейчас ростовский зооситтер с утра до ночи занят своими подопечными - семь собак и десять кошек для него как семья. В это время настоящая семья Александра живет в другом месте. Его супруга и дети не смогли найти общий язык с четвероногими питомцами и переехали в квартиру на Сельмаше. С близкими мужчина видится только, когда закончится его дежурство.

- Получается, что я работаю вахтовым методом: несколько дней с животными, а потом беру три-четыре дня выходных и еду к жене и детям, - пояснят мужчина.

К слову, женщина поддерживает занятие своего супруга и отмечает, что он мастерски умеет обращаться с животными. И это свое умение Александр намерен совершенствовать, посетив курсы зоопсихологов и зоофельдшеров. Но только когда появится свободное время. Сейчас же оно полностью занято лохматыми и хвостатыми.

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