Смотрел на людей с надеждой и жалобно мычал: На Дону спасатели вытащили из пятиметровой ямы провалившегося теленка

Усложнил спасательную операцию вес теленка. ФОТО: Служба спасения на водах МЧС по Ростовской области

Жителей поселка Веселый, что в Ростовской области, уже давно не удивишь очередным падением чей-то буренки в яму. Но этот случай оказался для спасателей самым сложным. Ведь пострадавшее животное весит полтора центнера. Чтобы спасти немаленькую зверушку, пришлось развернуть целую спасательную операцию и применить ювелирную осторожность. Подробностями с читателями «КП — Ростов-на-Дону» поделились в областной службе спасения на водах.

ТЯНУТ-ПОТЯНУТ, А ВЫТЯНУТЬ НЕ МОГУТ

Парнокопытный бедолага случайно сорвался с обрыва и угодил аж в пятиметровый дренажный канал. От утопления теленка спасло лишь то, что уровень воды в яме был ниже высоты «малыша».

Поднимали животное на землю в восемь рук. ФОТО: Служба спасения на водах МЧС по Ростовской области

Сначала хозяева непоседы пытались своими силами вызволить его из «плена». Как только они не тянули несчастную животинку. Но люди не смогли осилить такую тяжесть. Беспокойство за своего четвероногого подопечного не давало сельчанам покоя. Голодный, да еще и в холодной воде он лежал в яме, с невыразимой грустью смотрел на людей своими огромными глазами и жалобно мычал. Когда сердца хозяев уже не выдерживали такой картины, они решили позвонить в службу спасения на водах по Ростовской области.

САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ СЛУЧАЙ

Спустя пять минут на место ЧП примчались четверо сотрудников Веселовского подразделения и развернули целую спасательную операцию. Хоть МЧС-овцы люди бывалые и уже трижды вытаскивали буренок из похожих ям, этот случай для них стал самым сложным. Чтобы не навредить рогатому, работали с ювелирной точностью.

А потом спасенный встал сам на копыта и пошел с хозяевами домой. ФОТО: Служба спасения на водах МЧС по Ростовской области

Спасатели обвязали копытного веревками. И в восемь рук подняли 150-килограммового «ребенка» на пятиметровую высоту. После чего хвостатый детеныш самостоятельно встал на копыта и вместе с хозяевами, как ни в чем ни бывало пошел домой.

СПАСТИ РЯБУШКУ

Падение коров и телят на Дону явление частое. В середине лета спасателям из Новошахтинска пришлось вызволять из западни корову Рябушку. Буренка провалилась под землю прямо посреди пастбища. Она наступила на старую бетонную плиту, которая, как позже выяснилось, прикрывала выгребную яму.

Пастух не смог вернуть на землю животное. Пришлось звать спасателей. Операция по вызволению Рябушки заняла несколько часов. Начали, когда на улице было еще светло, а закончили лишь глубокой ночью.

Попыток было несколько. Сначала тросом обвязали рога, но таким способом поднять корову на высоту было невозможно. Тогда пришлось воспользоваться манипулятором. И буренка в считанные минуты оказалась на земле.

От случившего у Рябушки произошел шок. Но через полчаса животное отпустило, она встала на копыта и пошла спокойно домой.

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