Какими навыками должен обладать управленец в Ростове, рассказали специалисты Фото: Кристина Круговых

Зачем идти учиться на управленца, где потом работать, и как определиться с профессией еще в школьные годы, рассказали кандидат экономических наук, доцент, декан факультета управления ЮФУ Дмитрий Шевченко и кандидат экономических наук, доцент, заместитель декана по профориентационной деятельности Елена Полякова.

УПРАВЛЕНЦУ ВАЖНО УМЕТЬ РАБОТАТЬ С КОМАНДОЙ

- Зачем нужны управленцы? Что будет, если у человека на такой должности недостаточный уровень образования?

- Управленец – тот, кто ставит цели, принимает решения, приводит в движение коллектив, организует реализацию проектов. Очень важно, чтобы у управленца были профильные знания в той сфере деятельности, которой он управляет. Но, как правило, этого недостаточно. Важно уметь видеть перспективу, грамотно формулировать цели, разрабатывать стратегии, тактику деятельности, обоснованно принимать оперативные решения, - отметил Дмитрий Шевченко.

- То есть управленец – это человек, который может посчитать финансовую составляющую проекта, также у него есть достаточное количество так называемых «софт скиллс» навыков для того, чтобы управлять командой и строить взаимоотношения с людьми в команде?

- Безусловно, да. Нужно иметь и широкую теоретическую базу, связанную с пониманием, как работает производство, как формируются финансовые показатели, и в то же время уметь работать с командой, информацией, достижением целей, мотивацией сотрудников, а также знать современные тренды, - добавил Дмитрий Александрович.

- В каких сферах находят себе работу выпускники вашего факультета?

- Наши выпускники получают образование по программам магистратуры и бакалавриата по направлениям «Менеджмент» и «Государственное и муниципальное управление». Получив диплом, ребята работают в крупных производственных компаниях регионального, российского и международного масштаба. Некоторые уходят в малый и средний бизнес или в органы власти.

А есть студенты, которые во время обучения создают свои предпринимательские идеи и реализуют стартапы. И мы их в этом поддерживаем, - подчеркнул декан факультета управления ЮФУ.

ШКОЛЬНИКИ МОГУТ ПОПРОБОВАТЬ СЕБЯ В МЕНЕДЖМЕНТЕ И УПРАВЛЕНИИ

- Как понять сегодняшнему 11-класснику, что профессия и факультет ему подойдут?

- На факультете управления с целью профориентации ежегодно проводятся различные конкурсы и олимпиады. Дважды в год проходят проектные сессии, которые направлены на погружение школьников с 7 по 11 класс в мир менеджмента, управленческих профессий. Мы приглашаем ребят на семинарские занятия, где они могут посмотреть, как занимаются студенты.

Также взаимодействуем с Российским обществом «Знание», проводим мероприятия по менеджменту, ориентированные и на школьников, и на студентов бакалавриата. «Именно такие совместные мероприятия дают возможность школьникам пообщаться со студентами и узнать больше о факультете», - говорит Елена Полякова.

- Чего ожидать абитуриентам от этой приемной кампании?

- Для поступления на факультет управления в этом году принимаются результаты по математике, русскому и на выбор можно предоставить результаты экзамена по обществознанию или истории. Также в этом году у нас произошло увеличение бюджетных мест – 34 бюджетных места и 20 коммерческих мест, - рассказывает Елена Юрьевна.

- А есть ли на факультете управления активности, в которых могут принимать участие школьники, которые хотят поступать к вам?

- Мы ежегодно проводим олимпиаду по менеджменту «Я управленец!» для 10-11 классов и конкурс социальных проектов. При поступлении также учитываются результаты конкурса школьных проектов «ProNTI», проводимого в ЮФУ. Победители получают дополнительные пять баллов при поступлении на наш факультет, а призер — три балла.

Также ЮФУ ежегодно проводит предметную олимпиаду для школьников. «И если вы победитель или призер по таким направлениям как математика, русский, обществознание или история, то вам тоже будут засчитаны баллы в качестве индивидуальных достижений», - объясняет заместитель декана факультета управления по профориентационной деятельности.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В МАГИСТРАТУРУ НУЖНО СДАТЬ ЭКЗАМЕН

- Что требуется для поступления в магистратуру на факультет управления? Есть ли какие-то ограничения в этом вопросе?

- Есть программы, которые давно пользуются спросом. Такие как «Маркетинг», «Стратегический менеджмент и управленческий консалтинг», «Цифровое предпринимательство». В этом году будет также набор на две программы на английском языке: «Финансовый менеджмент» и «Международный менеджмент». Есть и программа по государственному и муниципальному управлению – «Управление проектами социально-экономического развития».

В магистратуру могут поступить люди, которые имеют любое высшее образование: специалитет или бакалавриат по любому направлению - достаточно лишь сдать вступительные экзамены. Либо можно участвовать в конкурсе портфолио или профильных олимпиадах, результаты которых засчитываются вместо экзамена, - говорит Дмитрий Шевченко.

- Бывает так, что человек уже получил образование, поработал определенное время и потом сталкивается с необходимостью применять управленческие компетенции, а их у него не хватает. Есть ли возможность восполнить этот пробел у вас на факультете?

- Мы занимаемся дополнительным профессиональным образованием, предлагаем программы повышения квалификации и профессиональной подготовки. При этом адаптируем наши программы под запросы как наших партнеров, так и потенциальных слушателей, - заключил Дмитрий Александрович.