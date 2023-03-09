Ростовчанин продает друга куклы Барби за миллион рублей

Девятого марта принято отмечать День куклы Барби. Фото: Михаил ФРОЛОВ

9 марта считается днем рождения куклы Барби. В далеком 1959 году в этот мартовский день длинноногую и стройную куклу впервые представили в Нью-Йорке и продали за три доллара. Кто бы мог подумать, что эта игрушечная красавица вскоре станет самым желанным подарком для девочек во всем мире. Со временем их даже стали коллекционировать, и теперь экспонаты могут стоит десятки, сотни тысяч и даже миллионы.

БАРБИ, КОТОРУЮ НЕ ЗАСЛУЖИЛИ ДЕТИ

Одна ценительница кукольной красоты предлагает вниманию коллекционеров Барби в коллаборации с модным домом Dior. За куколку просит 12 тысяч рублей.

- Ее образ в стиле 90-х: на кукле дутые рукава с бисером, а черное платье макси из плотной ткани вышито узорами из нити с люрексом. Белые локоны убраны в аристократичную прическу. Макияж до сих пор сохранился очень четким. Это Барби словно из высшего общества, - нахваливает свой товар ростовчанка.

Для одних Барби мечта, а для других неплохой источник дохода. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Куклу женщина продает в оригинальной коробке, торговаться не собирается, а еще добавляет - что отдаст свою игрушку только коллекционеру: такую роскошную даму дети для игр не заслуживают.

Следующая красотка немного старше, да еще и иностранка. 40 лет назад ростовчане привезли ее из Германии. А теперь продают за 100 тысяч рублей.

- В свое время детям жалко было ее давать. Думали, что сломают. Берегли до лучших времен. Так и стоит до сих пор нераспакованная. А сейчас очень нужны деньги, поэтому продаю, - Объясняет женский голос на том конце провода.

ПО ПОСЛЕДНЕМУ ПИСКУ "НУЛЕВЫХ"

Еще одна любительница продает свою Барби «Солнечный день» из коллекции 2000 года серии Hollywood movie star. Цена вопроса - 10 тысяч рублей.

- Из всей коллекции эта самая шикарная, - подчеркивает собеседница. - Барби не откреплялась, не вынималась из коробки.

Некоторые одевают кукол в люксовые бренды. Фото: Михаил ФРОЛОВ

По словам ростовчанки, куколка одета по последнему писку моды «нулевых». На ней - слитный купальник леопардового окраса, который идеально сочетается с огненно-рыжими волосами красотки, а на бедрах - черное парео. Дополняет образ «Солнечного дня» белая шляпа с широкими полями и черной полупрозрачной косынкой.

Но все рекорды по дороговизне среди ростовских ценителей кукол смог побить друг знаменитой куклы Барби – блондин Кен. Куклу 55-летнего возраста продают за миллион рублей. Цену продавец оправдывает тем, что пластиковый красавец сделан на американском заводе в 1968 году. Говорит, мол раритет, значит, надо брать. Вот только богатый жених абсолютно гол, но зато с прессом. Как оказалось, он сохранился у продавца без одежды.

- А еще у него сгибаются ноги и до наших дней он отлично сохранился, - нахваливает продавец. - Стартовая цена от миллиона.

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