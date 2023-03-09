В правительстве Ростовской области прокомментировали ситуацию о фейках в Интернете

"Вбросы" участились не только в социальных сетях и мессенджерах, но и на теле- и радиоканалах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Последнее время жителей Ростовской области, как и других регионов страны пугают тревожными сообщениями. "Вбросы" участились не только в социальных сетях и мессенджерах, но и на теле- и радиоканалах. Об этом сообщил замдиректора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Олег Сосунов.

Совсем недавно во многих чатах ростовчане и жители донского региона получили аудиосообщения, в которых говорится о якобы ядовитых духах. Незнакомцы подходят к горожанам и предлагают понюхать парфюм и взять духи бесплатно. Мужской голос на записи предупреждает, что уже есть и пострадавшие, это два человека, которые понюхали духи и слегли с отравлением. Всё до единого слова — фейк сообщают в полиции. Причем фейк старый, еще 2015 года выпуска.

- Убить человека, предложив ему понюхать пробник от духов, непросто. Для достижения опасного порога должна быть создана большая концентрация вещества. Для этого нужно изолировать человека от окружающего воздуха, например, надеть ему на голову пакет. Отравитель, который попытается совершить такой теракт, пострадает раньше, чем жертва, так как такие вещества проникают и через кожу. Чтобы этого избежать, отравителю нужно использовать средства защиты кожи и органов дыхания. Однако никто не будет нюхать пробник из рук человека в противогазе, – отметил Олег Сосунов.

Была массовая рассылка сообщений и о якобы зараженной холерой воде. Такая информация появилась и в украинских чатах. Авторы ложных сообщений ссылались на постановление главного санитарного врача России, которое, конечно, оказалось подделкой.

Однако, Роспотребнадзор уже выступил с опровержением. В ведомстве заверили, что вся вода проходит проверку. Вспышек холеры в стране не было давно, а с 2019 года не фиксировались даже случаи ее завоза. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также оценила возможность распространения холеры в нашей стране. Она уверена, что риски заражения в России минимальны.

Кроме того, дважды в конце февраля оповещали российские телеканалы. Тревожные сообщения появлялись на экране, прерывая эфир, и сопровождались звуком сирены. В связи с чем, тренировка системы оповещения на территории Ростовской области была отменена и перенесена на другое время.

- В других регионах тоже были такие объявления. Данная информация является ложной и не соответствует действительности! Достоверная информация распространяется только через официальные источники. Тем не менее, на федеральном уровне было принято решение перенести тренировку системы оповещения с 1 марта, – отметил Олег Сосунов.

Еще одна страшилка – незнакомые представляются работниками газовой службы, втираются в доверие к детям и просят их открыть все конфорки и пойти спать. Примечательно, что такие фейки распространяли и сами педагоги некоторых учебных заведений. Министерство образования РФ оперативно выпустило предупреждение, что информация о звонках школьникам – выдумка.

Еще одним "вбросом" стали повестки от «следователей» с предупреждением, что им грозит обвинение в финансировании терроризма.

- Звонят якобы от имени Следственного комитета РФ, угрожают, говорят, что я финансирую террористов. При получении такого звонка или сообщения необходимо сообщить в полицию или набрать номер 112. Если есть возможность записать разговор. Еще можно обратиться в следственный комитет на горячую линию, – прокомментировал замдиректора департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области.

Жителей Ростовской области попросили быть бдительными и не поддаваться панике. Любую поступающую информацию необходимо оценивать хладнокровно и прагматично.

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