Житель Ростовской области подстрелил знакомого во время охоты

Происшествие случилось на территории охотничьего угодья. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Ростовской области случайно подстрелил знакомого в Шолоховском районе. Происшествие случилось 13 ноября на территории охотничьего угодья возле одного из хуторов. Об этом в «КП-Ростов-на-Дону» рассказали в районной прокуратуре.

В этот день компания мужчин отправилась на охоту. Один из них заметил убегающую косулю, прицелился и выстрелил. Однако пуля попала в находившегося рядом напарника — его ранило в живот.

Врачи диагностировали у пострадавшего повреждение внутренних органов. В настоящее время он находится в больнице в Ростове-на-Дону.

По факту происшествия проведена проверка. В отношении охотника возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

— Постановление о возбуждении уголовного дела признано законным и обоснованным, — прокомментировали в прокуратуре Шолоховского района.

Расследование продолжается.

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