«Они стали красиво ветшать дальше»: В Ростове продлили дедлайн реконструкции Парамоновских складов

Сегодня Парамоновские склады представляют собой живописные руины. Фото: Мария ДУДНИКОВА.

В Комитете по охране объектов культурного наследия Ростовской области продлили дедлайн разработки проектной документации о реконструкции Парамоновских складов, а также по проведению этой самой реконструкции.

Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» узнала у члена Совета при Комитете по охране ОКН Ростовской области Александра Сушкова и руководителя Ростовского филиала Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина, почему были перенесены сроки реконструкции объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс экспортных зерновых складов ХIХ века».

ТУРИСТИЧЕСКИЕ РУИНЫ С РОДНИКАМИ

Парамоновские склады, или просто — Парамоны, как их называют ростовчане, расположены в исторической части города, на склонах верхней и нижней террас правого берега реки Дон. Складские помещения занимают ряд строений на Береговой улице.

По мнению Александра Кожина, сейчас склады представляют собой живописные руины с подземными родниками, которые пользуются спросом у туристов и местных жителей. При этом сам объект ждет-не дождется, когда его приведут в порядок.

На территории складов бьют подземные источники. Фото: Мария ДУДНИКОВА.

Как отмечает Александр Сушков, который в последнее время активно занимается приведением территории Парамонов в порядок, под складами находится древнее Ростовское городище первых веков нашей эры. На Парамоновских складах имеется единственная в России система родникового кондиционирования воздуха в помещениях. А в западной части комплекса обнаружено самое старинное каменное здание города, строительство которого датируется 18 веком. Предположительно, подземный ход от него вел к крепости Димитрия Ростовского.

ВЕТШАЮТ, НО КРАСИВО

История по восстановлению Парамонов длится с 1992 года, когда был подготовлен первый проект реконструкции этого объекта. По Указу Президента РФ, в 1995 году склады получили статус федерального объекта культурного наследия. С тех пор их можно было только взять в аренду, поскольку полностью купить стало слишком дорого.

- В плане аренды федеральный памятник стоит дороже, чем региональный, - поясняет Александр Олегович. - Одно дело, когда там были склады... Но когда оттуда поуходили все арендаторы, Парамоны стали разрушаться, все стало зарастать деревьями, а пожары привели к исчезновению деревянных деталей. Парамоновские склады стали красиво стареть, а должного охранного статуса объекту придать не сумели. И когда склады дошли до состояния «без окон, без дверей», появился какой-то собственник, который мечтал, что они вот-вот рухнут, и на этом месте можно будет что-то построить. Но ничего не рухнуло. Они просто стали дальше красиво ветшать. И ветшают до сих пор. Хотя когда-то это случится.

ПОПРОСИЛИ ПЕРЕНЕСТИ ДЕДЛАЙН

Складской комплекс находился на балансе Областной инспекции по охране и эксплуатации памятников. Новые собственники приобрели объект в начале 2000-х. Как пояснил изданию общественник Александр Сушков в деятельности новых владельцев Парамонов за последний год произошли существенные изменения и сложности. Поэтому они обратились в Комитет с просьбой перенести срок реконструкции Парамоновских складов на год. И Комитет пошел им навстречу.

Александр Сушков провел экскурсию для новых собственников складского комплекса. Фото: Мария ДУДНИКОВА.

- Ситуация с Парамонами сейчас не зависит от самих владельцев, - считает эксперт. - Собственники сначала не совсем сориентировались: они посчитали, что это обычный архитектурный объект. Но когда я провел для них экскурсию, то они в полной мере поняли, что Парамоны сегодня являются подпорной системой всего города. Центр Ростова постоянно съезжает к набережной, и именно склады придерживают все вышестоящие строения. При этом укрепление склона не является обязанностью собственников объекта, это задача горадминистрации. Стоимость выполнения таких работ — 1,5 миллиарда рублей.

Но чтобы они ни придумали, стены складов уже потеряли свою несущую способность.

По словам эксперта, их можно только снести и построить на этом месте идентичное строение, но уже из новых материалов. Выглядеть эти склады должны так же, как до разрушения. А пока утраты ценных архитектурных деталей на объекте множатся с каждым днем.

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