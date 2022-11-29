Что нужно делать, если анализ на ВПЧ положительный

Фото: Архив КП

Вирус папилломы человека (ВПЧ) до недавнего времени считался относительно безобидным, вызывающим лишь косметические дефекты, но врачи все чаще говорят о том, что проблема становится гораздо серьёзнее. Возбудители вируса могут существовать только в человеческом организме, поражая кожу и слизистые оболочки, приводя к появлению папиллом, бородавок, плоских и остроконечных кондилом.

Особую опасность представляют штаммы высокоонкогенного риска, так как они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний, в том числе рака шейки матки.

В рамках проекта "Клиника года-2022", своим экспертным мнением об особенностях распространения и опасности вируса папилломы человека поделилась врач многопрофильного медицинского центра "Альфа-Центр Здоровья", акушер-гинеколог Хадисова Джамиля Османовна.

Джамиля Османовна, расскажите, что такое вирус папилломы человека и в чем его основной вред?

Вирус папилломы человека онкогенных типов это возбудитель, который признан виновником рака слизистых оболочек половых путей. На данный момент этому вирусу уделяется пристальное внимание, так как именно он является одним из основных факторов развития рака шейки матки у женщин.

Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

Каким образом человек может заразиться ВПЧ?

Преимущественным способом заражения вирусом папилломы человека является его передача половым путем. Самый низкий процент у случаев заражения через прямой контактно-бытовой способ — руки и предметы личной гигиенты. Подтверждены случаи передачи вируса ВПЧ от матери к плоду внутриутробно и в период прохождения ребенка по родовым путям.

Какие видимые симптомы ВПЧ должны стать причиной для визита к врачу?

Подчеркну, что у ВПЧ нет видимых, специфичных симптомов. В этом состоит его главная опасность, особенно для женщин. Вместо того, что искать их у себя, я рекомендую своим пациенткам, которые начали жить половой жизнью, регулярно проходить все необходимые исследования для выявления ВПЧ онкогенного типа. Другими словами, самостоятельно и ответственно контролировать свой ВПЧ статус с помощью опытного врача акушера-гинеколога.

Стоит заметить, что для защиты от вируса папилломы человека помогает вовремя пройденная вакцинация, сделать которую можно после прохождения всех необходимых анализов. К примеру, в нашей клинике используется вакцина «Гардасил», так как она предоставляет защиту здоровья от четырех типов ВПЧ (16, 18, 6 и 11).

Джамиля Османовна, пациент сдал тест на ВПЧ и получил положительный результат. Что ему нужно делать в этом случае?

Вначале нужно понять какой именно тип ВПЧ был выявлен у пациента по результатам анализа и какую вирусную нагрузку он дает на его организм. Тип ВПЧ имеет важное значение, так как он может быть как высокого (наиболее часто обнаруживаемого), так и низкого онкогенного риска. После определения типа пациент проходит дообследование, основная задача которого показать, к каким именно изменениям (дисплазии) в организме привел данный вирус.

Дисплазия шейки матки делиться на степени: легкую, умеренную и тяжелую. Последняя считается уже предраковым состоянием и наиболее эффективно ее выявляет такое исследование как онкоцитология. Для женщин «золотым стандартом» выявления рака шейки матки является жидкостная онкоцитология, которая часто сочетается с проведением кольпоскопии.

Что именно позволяет выявить кольпоскопия и в чем ее польза для женщины?

Эта процедура позволяет обнаружить онкологические заболевания в начальной стадии развития, так как шейка матки исследуется врачом-гинекологом под увеличением. При этом делаются качественные пробы, при которых можно обнаружить возможные очаги (изменения в слизистой) вызванные ВПЧ. Если квалифицированный акушер-гинеколог выявит такие очаги, то непременно назначит более глубокие исследования. Например, биопсию шейки матки.

В случае, если после проведения исследований будет подтверждено только носительство ВПЧ, без патологий или дисплазии, то врач определит для пациентки оптимальный путь наблюдения за состоянием ее репродуктивного здоровья. Чаще всего это профилактические визиты, повышение реактивности иммунной системы или использование противовирусных препаратов.

Фото: Многопрофильная клиника «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

Вы упомянули, что вирус папилломы человека подразделяется на типы. Какие именно?

Это основные два типа — высокоонкогенного и низкоонкогенного риска.

К ВПЧ высокого онкогенного риска относятся 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82 типы вируса. Наибольшее значение в канцерогенезе (развитии рака) имеют 16 и 18 типы вируса, их обнаруживают в 70% случаев.

К ВПЧ с низкой онкогенностью (способностью вызывать рак) относятся 6,11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 72, 81 типы вируса. 6 и 11 чаще всего являются причиной возникновения остроконечных кондилом аногенитальной области. Большинство пациенток приходят к гинекологу с жалобами именно на этот косметический дефект.

Можно ли полностью вылечиться от ВПЧ или возможен повторный рецидив данного заболевания?

Да, это возможно. В некоторых случаях помогает самоизлечение организма. У 70% молодых инфицированных женщин ВПЧ перестает обнаруживаться по истечении 24 месяцев. В основном это пациентки с хорошим состоянием имунной системы, без сопутствующих заболеваний и отягощающих факторов. Это такие как: курение, ранние половые контакты, недостаточный сон, угнетенное состояние лимфатической системы. В органах малого таза они проявляются в виде нарушения микрофлоры (дисбактериоза) и воспалительных процессов.

На данный момент 100% гарантию выздоровления не может предоставить какой-то один способ лечения или конкретная терапия. Успех зависит прежде всего от состояния иммунитета пациента, так как именно он основной борец с вирусом папилломы человека. Налаживание иммунной структуры организма процесс длительный, однако, вкупе с правильной терапией вирус можно либо полностью вылечить, либо значительно снизить его влияние.

Джамиля Османовна, что вы можете пожелать нашим читателям?

В первую очередь я желаю всем осознанности, которая приведет каждого к ответственности за свое здоровье. Во-вторых, я призываю женщин ценить и беречь себя. В обязательном порядке вовремя посещать акушера-гинеколога в рамках профилактических визитов. Не стесняться задавать все интересующие вопросы, узнавать о новых методах лечения и способах защиты своего здоровья.