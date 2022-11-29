Как сохранить женское здоровье: от гинеколога до стоматолога

«Здоровый четверг» в рамках проекта «Клиника года – 2022». Фото: Архив КП

Тема женского здоровья охватывает самые разные аспекты. Это не только здоровье органов репродуктивной системы, но и правильная работа позвоночника, здоровое состояние вен, правильный уход за полостью рта и многое другое. Какие гормональные нарушения чаще встречаются у женщин? Какую диагностику стоит проходить, если женщина планирует беременность? Чем опасна варикозная болезнь для женщин? Как межпозвоночные грыжи связаны с проблемами в органах малого таза? Об этом и многом другом мы поговорили с экспертами на деловой стрим-конференции «Здоровый четверг» в рамках проекта «Клиника года – 2022».

ЭНДОКРИННЫЕ НАРУШЕНИЯ В ГИНЕКОЛОГИИ

Специалисты обсудили, какие гормональные нарушения встречаются в их практике чаще всего, какие гинекологические заболевания они провоцируют и как часто нужно сдавать анализы на гормоны.

- Если говорить о самых частых гормональных нарушениях женской репродуктивной системы, то на первом месте - это синдром поликистозных яичников. Также довольно часто встречаются гиперпролактинемия, преждевременная недостаточность яичников, врождённая гиперплазия коры надпочечников, - рассказывает акушер-гинеколог, эндокринолог медицинского центра «Семья» Ирина Усачева, - Женщины часто приходят с жалобами на нарушения менструального цикла, на повышенный рост волос, акне, аллопецию (проявления гиперандрогенемии). По УЗИ мы можем визуализировать мультифолликулярную структуру яичников и нарушение процесса овуляции, что является причиной бесплодия. Но все эти жалобы – это лишь верхушка айсберга. За ними скрываются более глубокие и серьезные нарушения: гиперинсулинемия с нарушением углеводного обмена и, как следствие, ожирение, сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания; а так же риск гиперпластических процессов, а следовательно, риск развития рака эндометрия и рака молочной железы.

Акушер-гинеколог, эндокринолог медицинского центра «Семья» Ирина Усачева. Фото: Архив КП

- В случае с недостаточностью яичников, у женщин в возрасте до 36-37 лет в следствие различных причин (генетических, ятрогенных, аутоиммунных и тд.) происходит истощение их овариального резерва. Женщина в этом возрасте вступает в период менопаузы со всеми характерными для него жалобами. Беременность самостоятельно уже, к сожалению, не наступит, в данном случае нужно использовать донорскую яйцеклетку. Каждой женщине, которая, в настоящий момент не планирует беременность, очень важно знать свой овариальный резерв. Помимо этого ежегодно нужно оценивать работу щитовидной железы и сдавать кровь на ряд гормонов (ТТГ, АТПО, Т4, Т3).

ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ: КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ

- Беременность – очень сложный процесс. И готовиться к ней необходимо как женщине, так и мужчине. Обследование женщины проводится в рамках прегравидарной подготовки. Оно включает стандартное гинекологическое исследование, обязательный цервикальный скрининг, ВПЧ-тестирование, УЗИ органов малого таза и молочных желез. В обязательный перечень мероприятий входит вакцинация от гриппа, кори, краснухи и ветряной оспы. Дополнительно проводится обследование на наличие дефицита микронутриентов, чтобы вовремя выявить недостаток витамина D и латентный дефицит железа, - рассказывает заместитель главного врача, врач акушер-гинеколог медицинского центра «Юнона» Анна Дудина, - Нехватка важных элементов может повлиять на течение беременности, перинатальный исход, вызвать нарушения у ребенка в будущем. Поэтому мы рекомендуем посетить таких врачей, как отоларинголог, стоматолог и терапевт.

Заместитель главного врача, врач акушер-гинеколог медицинского центра «Юнона» Анна Дудина. Фото: Архив КП

- Нужно помнить, что препятствий у наступления беременности множество. Среди них можно назвать разные органические патологии - полипы, непроходимость маточных труб и т.д. Также провоцирует бесплодие эндометриоз. Это заболевание уже носит характер пандемии. Очень важно во время обращаться к специалисту и не затягивать с диагностикой.

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ: В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ТЕЧЕНИЯ У ЖЕНЩИН

Забота о женском здоровье – это не только регулярные посещения гинеколога со стандартными исследованиями. Внимания также требует сосудистая система. Особенно это актуально во время планирования беременности. Об этом мы поговорили с врачом-флебологом.

- По поводу варикозной болезни существует множество мифов. Многие считают, что это чисто женское заболевание. На самом деле, мужчины и женщины одинаково страдают от этой болезни. Но чаще к врачу-флебологу приходят женщины, - рассказал сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики, флеболог клиники «Гален» Виталий Щетко, - Довольно часто это связано с эстетической потребностью. Однако, относиться к варикозу, как к косметическому дефекту - это большое заблуждение, так как он может иметь целый ряд последствий. Самые серьезные – это тромбоэмболические осложнения. Если ничего не делать, то со временем варикозная болезнь может привести к образованию и миграции тромбов.

Сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики, флеболог клиники «Гален» Виталий Щетко. Фото: Архив КП

- В течении варикозной болезни у женщин все же есть одна особенность. 9 из 10 пациенток, которым показано хирургическое лечение, отмечают, что первые проявления проблем с венами они заметили либо во время беременности, либо сразу после нее. Поэтому так важна правильная подготовка к беременности и своевременная диагностика, чтобы исключить развитие болезни в будущем.

МЕЖПОЗВОНОЧНЫЕ ГРЫЖИ И ПРОБЛЕМЫ В ОРГАНАХ МАЛОГО ТАЗА У ЖЕНЩИН

- По статистике 10-12% людей ежегодно страдают обострениями различных заболеваний позвоночника. А грыжи дисков встречаются у более половины населения, просто не все о них знают, - рассказывает доктор медицинских наук, главный врач «Клиники вертеброневрологии» Николай Зиняков, - Традиционно проблемы с позвоночником пытаются устранить медикаментозно. Но эта проблема двигательная. А таблетки с укольчиками лишь снимают симптомы.

Межпозвоночные грыжи могут приводить к разного рода осложнениям. У женщины, в том числе, они могут влиять на мышцы тазового дна и вызывать частые боли в этой области. И порой случаются такие совмещения разных болезней, такой клубок, распутать который можно только всем вместе (гинекологу, урологу, неврологу).

Доктор медицинских наук, главный врач «Клиники вертеброневрологии» Николай Зиняков. Фото: Архив КП

- Проблемы с позвоночником нужно решать такими методами, как физиотерапия и мануальная терапия, - отметил Николай Зиняков, - если же говорить о профилактике, то профилактикой нужно заниматься с самого раннего детства, ведь 98% детей рождаются с теми или иными повреждениями шейного отдела позвоночника. Чем раньше получается показать ребенка профильному специалисту, тем меньше проблем со спиной у него будет, когда он вырастет.

ЗУБНЫЕ ИМПЛАНТЫ: СТАВИТЬ ИЛИ НЕ СТАВИТЬ, И КОГДА

Многие женщины перед планированием беременности задаются вопросом – когда нужно заниматься установкой имплантов, чтобы это не помешало развитию плода, а улыбка при этом сохранила свое здоровье и красоту. Другой важный вопрос - насколько важно своевременно компенсировать недостающие зубы имплантами? На эти вопросы ответили врачи-стоматологи.

- Во-первых, нужно помнить, что зубы – это часть пищеварительной системы. И если пища пережевывается неправильно, то вся система начинает работать неверно. Другая опасность – плохое усвоение питательных веществ из еды при недостаточном пережевывании пищи. Особенно это актуально для беременных и кормящих женщин. Количество питательных веществ, которые женщина получит для себя и своего будущего ребенка, напрямую зависит от состояния зубов, - рассказал стоматолог-ортопед стоматологической клиники «Доктора Шувалова» Денис Кристофович.

Стоматолог-ортопед стоматологической клиники «Доктора Шувалова» Денис Кристофович. Фото: Архив КП

- Если говорить о необходимости установки зубов, то нужно помнить, что в случае длительного отсутствия зуба, окружающие зубы начинают смещаться в сторону дефекта. Со временем может возникнуть такая ситуация, что специалист не сможет на это место ни имплант установить, ни коронку поставить, - также отметил Денис Кристофович, - Второе последствие – если кость не нагружена, то она со временем начинает атрофироваться. И в будущем провести имплантацию без костной пластики будет очень сложно. Поэтому данные вопросы нужно решать вовремя.

- При одновременном планировании беременности и установки имплантов обязательно нужно учитывать сроки. Любая имплантация требует восстановления – от 3 до 6 месяцев Поскольку имплантация связана с приемом разных препаратов, то во время беременности ее проводить нельзя. Не желательно также и во время лактации, - подключился к разговору врач-ортопед центра UNIVERDENT Фирад Рустамов, - Необходимо учитывать, что основная масса минералов из организма женщины уходит на построение и формирование плода. И дополнительная нагрузка для организма женщины совсем ни к чему. Поэтому очень важно установку имплантов планировать заблаговременно, еще за год до беременности. К тому же, в организме могут быть различные хроническое воспаления, которые раньше не беспокоили, но во время беременности есть риск, что они обострятся. Поэтому осмотр у стоматолога нужно проходить обязательно.

Врач-ортопед центра UNIVERDENT Фирад Рустамов. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Врач-ортопед также отметил, что для женщин важна корректировка улыбки. Но, к примеру, виниры ставить при неправильном прикусе абсолютно бессмысленно. Со временем они начнут трескаться, а заниматься эстетикой лучше после полноценного ортодонтического лечения.

- Женщины часто приходят к нам чисто за красивой улыбкой. Их интересует только эстетическая составляющая. Мы же пытаемся их убедить, что главное – это функция. Если все будет работать правильно, будет красота, будет здоровье, - сказал в завершение разговора Денис Кристофович.