Эксперты рассказали, во сколько обойдутся выступления Деда Мороза и Снегурочки в Ростове

Дед Мороз может поздравить не только детей, но и взрослых. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Эксперты подсчитали, сколько стоит пригласить на праздник Деда Мороза и Снегурочку в Ростове. По данным «Авито Услуги», уже в ноябре в донской столице заметно увеличились спрос и предложение на услуги артистов.

По сравнению с 2021 годом на 139% выросло число желающих позвать артистов на выступление. Количество объявлений от Дедов Морозов и Снегурочек увеличилось на 67%. Сейчас в среднем одно выступление аниматоров стоит около двух тысяч рублей — цены различаются в зависимости от формата и масштаба выступления.

— Например, стоимость выступления Деда Мороза и Снегурочки в детском саду или младшей школе на праздничном утреннике для детей стартует в среднем по России от трех тысяч рублей, — говорится в исследовании.

Стоимость может увеличиваться или уменьшаться в зависимости от того, какой опыт у Деда Мороза. Если начинающий артист выступит и за две тысячи рублей, то человек с опытом может попросить и все пять. На ценники может повлиять и «команда» главного новогоднего персонажа.

Эксперты предупреждают — с приближением праздника цены будут только расти. Поэтому, если хотите сэкономить, искать артиста нужно уже сейчас.

— В прошлом году в двадцатых числах декабря стоимость одного часа работы Деда Мороза и Снегурочки составляла в среднем по стране до 5 000 рублей, а в саму новогоднюю ночь — уже до 10 000 рублей. В конце ноября и начале декабря цены в разы демократичнее, — пояснил руководитель развития категории «Праздники и мероприятия» на «Авито Услуги» Александр Семочкин.

При этом Дед Мороз и Снегурочка могут поздравлять не только детей на утренниках, но и взрослых на корпоративах. Кроме того, артисты могут приехать в офис и организовать на месте викторины и конкурсы.

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