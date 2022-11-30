«Две тысячи летных часов и 180 прыжков с парашютом»: Летавший на штурмовиках полковник из Ростова теперь борется с лесными пожарами

Владимир Шабалов не представляет свою жизнь без неба. Фото: предоставлено героем публикации

Ростовчанин стал одним из лучших летчиков-спасателей в стране по итогам федерального конкурса МЧС. Владимир Шабалов занял третье место в состязании пилотов, в котором участвовали 160 человек.

ЛЕТАЕТ С ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА

Причем, в МЧС 47-летний мужчина работает относительно недавно – четыре года. Но зато летает с подросткового возраста.

- Я – летчик в третьем поколении. У меня дед летал, отец. Поэтому высоты никогда не боялся, а тема самолетов мне была близка с самого детства. Небом я грезил по-настоящему, - рассказывает Владимир.

После девятого класса ростовчанин поступил в специальную летную школу. Там управлял спортивными ЯК-52. Затем окончил высшее авиационное училище и стал служить в вооруженных силах Российской Федерации.

Сегодня полковник в запасе, который летал на штурмовиках, управляет "БЕ-200". Фото: предоставлено героем публикации

БЛЕСТЯЩАЯ КАРЬЕРА

- Помотало меня по всей стране. В какие части меня только не откомандировывали. Служил и на юге, и на Дальнем Востоке, - говорит Владимир.

Причем, начиная службу как обычный рядовой, на пенсию мужчина уходил в звании полковника с должности начальника отдела боевой подготовки фронтовой авиации четвертой армии ВВС и ПВО.

Казалось бы, после такой блестящей карьеры можно выдохнуть и отдыхать. Но Владимир просто не мог представит свою жизнь без неба. Решение лежало на поверхности - стать летчиком-спасателем.

Отбор в ведомство был серьезный – пять человек на место.

- Я прошел конкурс и меня взяли в Южный региональный центр МЧС на должность командира воздушного судна, - продолжает пилот.

Теперь вместо штурмовиков СУ-25 летчик управляет самолетом-амфибией «Бе-200», который используют во время природных пожаров.

ОТ ЯКУТИИ ДО РЯЗАНИ

Владимир со своей командой участвует в тушении лесных пожаров по всей стране.

- В прошлом году с июля по август были в Якутии, там тайга горела. Затем летали по другим точкам, начиная от города Мирного, заканчивая Полярным. Потом выполняли задачи в Воронеже. Там, рядом с водохранилищем, пылали леса, - вспоминает Владимир.

Этим летом командир самолета-амфибии побывал на северо-востоке Ростовской области.

- Тоже были сильные лесные пожары, а затем отправились в Рязань, там как раз горел заповедник, - продолжает спасатель.

По словам командира, всегда на борту с ним находится его команда: правый летчик и бортовой механик.

- А наземный персонал готовит борт к вылету, смотрит за техническим состоянием, - поясняет полковник в запасе.

За плечами мужчины - две тысячи летных часов. Фото: из архива героя публикации

ПРИМЕТЫ И ХОЛОДНЫЙ УМ

Несмотря на то, что летчики – люди с холодным и трезвым умом, и у них есть свои приметы.

- К примеру, никогда не фотографируемся перед вылетом. Новую форму перед вылетом надевать также дурной знак, надо поносить ее пару дней, - продолжает пилот.

Но, уверен летчик, никакие приметы не помогут, если пилот не горит своим делом.

- Небо надо любить, чувствовать его. У меня, к примеру, две тысячи летных часов, 180 прыжков с парашютом. И мне кажется, что это – не так уж много. Мечтаю летать, пока есть силы и здоровье. А потом это дело продолжит сын. Ему уже 15 лет и он точно знает, что будет работать в авиации, - улыбнулся спасатель.

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