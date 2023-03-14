«Интереснее разобраться с капризной рыбой»: Спортивный рыбак из Ростова рассказал, как хобби стало образом жизни

Первые соревнования у Петра прошли почти 20 лет назад, когда он был еще подростком 12 лет. Фото: предоставлено героем публикации.

Кандидат в мастера спорта по спортивной рыбалке Петр Паляница, который в обычной жизни работает барменом, способен за тур на спортивных соревнованиях выловить 30 килограммов рыбы. Вне состязаний ростовчанин может поймать и гораздо больше, но не видит в этом смысла, поскольку за годы спортивной жизни привык выпускать весь свой улов.

Ростовчанин откровенно рассказал «КП - Ростов» о том, кто учил его рыбачить, и как он пришел в большой спорт.

ВПЕРВЫЕ ПОШЕЛ НА РЫБАЛКУ В ТРИ ГОДА

Первый раз родители взяли Петра с собой на рыбалку, когда ему было всего три года. Тогда, конечно, маленький мальчик мало что понимал в этом деле, и теперь не вспомнит всех подробностей. Свой рыболовный опыт парень повторил, когда ему исполнилось семь лет.

- В детстве летом я ездил в станицу, где ходил на реку с бабушкой и соседскими мальчишками, - вспоминает спортсмен. - Отец тоже брал меня с собой. Он у меня - заядлый рыбак, но не такой как я. Поэтому почти всему я учился сам: искал какие-то газеты, журналы, учился у старших спортсменов и товарищей.

Сегодня Петр занимается фидерной ловлей рыбы. Фото: предоставлено героем публикации.

Первые соревнования у Петра прошли почти 20 лет назад, когда он был еще подростком 12-14 лет. Тогда у него не было ни снаряжения, ни транспорта, ни финансовой возможности, чтобы купить подходящие снасти. Однако уже тогда у целеустремленного молодого человека было четкое понимание, что рыбалка ему по душе.

- В то время во Дворце творчества молодежи по пятницам с 17:00 заседал рыболовный клуб, - рассказывает Петр. - Его председателем был писатель, рыболов и путешественник с большой буквы Александр Федорович Гузенко! Там я и узнал про первые соревнования. А когда была моя первая рыбалка, теперь точно и не скажу.

Рыбалкой ростовчанин занимается круглый год. Фото: предоставлено героем публикации.

ИНТЕРЕСНЕЕ РАЗОБРАТЬСЯ С КАПРИЗНОЙ РЫБОЙ

Сегодня спортивная рыбалка для ростовчанина — больше чем просто хобби. Это стиль жизни, на который тратится много времени, денег и сил. Увлечение, которое стало практически работой, не утратило своей актуальности и стало уже более важным.

- В среднем на рыбалку я трачу около двух дней в неделю, стараясь совместить с работой барменом и домашними делами, - отмечает спортсмен. - Есть и такие рыбалки, которые мы называем тренировками. Перед соревнованиями мы с командой проверяем на них водоем, оттачиваем свои навыки и экспериментируем. Для нас намного интереснее поймать и разобраться с осторожной и капризной рыбой.

После соревнований спортсмен часто отпускает весь свой улов. Поэтому всегда старается бережно снимать с крючка каждую рыбешку и хранить ее в садках. А излишки улова всегда лучше отпустить – пусть живет и радует своими поклевками!

За один тур спортивных соревнований рыбак может поймать до 30 килограммов рыбы. Фото: предоставлено героем публикации.

КАК ПРИГОТОВИТЬ ОКУНЕВЫЕ ИКРЯНИКИ

Однако это не значит, что спортивные рыбаки совсем никогда не забирают домой рыбу. Все-таки иногда, признается Петр, приготовить вкусный ужин из пойманного улова – это отличная идея. Например, пожарить икряники из окуневой икры. Сегодня у спортсмена это блюдо одно из самых любимых.

- Я делаю икряники по очень простому рецепту, - рассказывает ростовчанин. - Сначала потрошу рыбу, выделяю мешочки с икрой. Затем перетираю икру через сито, добавляю в нее соль, перец и лимонный сок по вкусу — буквально только капаю. Затем в ход идет мука: на 300 граммов игры — 100 граммов муки. После чего масса перемешивается до состояния сметаны и выливается на сковородку ложками и обжаривается с двух сторон до золотистого цвета. Сверху можно посыпать зеленью или сделать соус из сметаны, зелени и чеснока.

Часто Петр готовит это свое коронное блюдо вместе с женой. Но бывает, что берет рыбу, нож и сковородку в свои руки и примеряет на себя роль повара.

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