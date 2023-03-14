Ростовский краевед рассказал о старинных домах, в которых в 19 веке жили местные купцы

Ростовский гид рассказал о ростовских купеческих династиях. Фото: предоставлено героем публикации.

Старинные дома купцов в центре донской столицы — настоящее украшение города. И если живущие в Ростове на протяжении многих лет горожане и присмотрелись к причудливым барельефам и завитушкам на фасадах исторических зданий, то для туристов эти дома стали своеобразным магнитом притяжения.

Ростовский фотограф и краевед Михаил Малышев провел корреспондента «КП — Ростов-на-Дону» по старинным улочкам донской столицы и рассказал, какую роль купцы сыграли в становлении Ростова, зачем они строили дома по авторским проектам, а также какие легенды вокруг этих строений ходили в обществе.

КУПЦЫ СОЗДАЛИ СОВРЕМЕННЫЙ РОСТОВ

Как отмечает краевед, ростовские купцы очень много сделали для своего города. Для начала - они его создали. Если сравнивать Таганрог и Ростов-на-Дону в середине 19 века, то мы видим, что приморский город тогда был чуть ли не главным в регионе. В то время как Ростов был маленьким и невзрачным, а его власти подчинялись таганрогским градоначальникам.

- Ростовские купцы в 19 веке — это те же предприниматели, - поясняет экскурсовод. - На первом этапе купечество в Ростове было малочисленно, но получило развитие вскоре после появления в донской столице железной дороги. Эти люди способствовали развитию города, но всегда лоббировали свои интересы во власти. Большую часть Ростовской Городской Думы того времени составляли купцы.

По словам краеведа, на первом этаже здания Ростовской Городской Думы раньше находились магазины. Фото: предоставлено героем публикации.

По словам экскурсовода, территориально Ростов стал развиваться только в 20 веке. В 19 веке донская столица была достаточно небольшим и тесным городом. Территория города тогда с юга была ограничена рекой Темерник, с севера — районом, где сейчас располагается современная улица Ленина, а на востоке - нахичеванской межой. И в этом квадрате ростовские купцы как-то жили, работали и учились друг с другом договариваться.

ОСОБНЯКИ, ДОХОДНЫЕ ДОМА И ЗДАНИЯ ПОД АРЕНДУ

Купцы, стремясь выделиться на фоне окружения, строили дома, непохожие на остальные. По словам Михаила Малышева, все купеческие дома в Ростове можно условно разделить на три категории. Первая — это богато украшенные особняки высотой до полтора-двух этажей. Примером такого здания является особняк стряпчего Аполлона Петрова, в котором сейчас располагается музей изобразительного искусства. Вторая — это четырехэтажные доходные дома с большими окнами: на первом этаже располагались магазины, на втором — конторы, а на третьем и четвертом этажах — жилые помещения.

- И большие окна на первом этаже здания Ростовского Городской Думы тоже не просто так, - отмечает экскурсовод. - Там раньше располагались магазины.

Третий вид купеческих домов — это дома под сдачу жилья. Примером такого здания является Дом Дедова на улице Пушкинская, 59.

Михаил Малышев не только рассказывает о старинных домах, но фотографирует их. Фото: предоставлено героем публикации.

ПОДАРЕННЫЕ АКТРИСАМ ДОМА И БУКВА «Х»

Наиболее прославлен мифами дом купца Супрунова, расположенный на Пушкинской улице недалеко от проспекта Семашко. По легенде, владелец этого строения, привез его из Италии.

- На самом деле, этот дом к Италии никакого отношения не имеет, - отмечает Михаил Малышев. - Дело в том, что Супрунов, будучи чуть ли ни первым пиарщиком в Ростове, сам запустил эту байку.

В то же время, продолжает экскурсовод, слух о том, что купец Елпидифор Трофимович Парамонов подарил своей любовнице дом в Ростове, взбудоражил как-то всю достопочтенную общественность. Сначала говорили, что это дом Маргариты Черновой на углу Большой Садовой улицы и Халтуринского переулка. Но потом кто-то увидел дом Николая Парамонова на Пушкинской улице и решил, что именно об этом строении и идет речь.

- Поскольку в те времена люди любили посудачить, то вскоре все стали говорить, что оба Парамоновы - отец и сын - подарили своим любовницам по дому, - рассказывает краевед. - На самом же деле Николай Парамонов купил дом на Пушкинской (сейчас там зональная библиотека им. Жданова, - прим. авт) для своей супруги.

На фасаде дома купца Генч-Оглуева на Большой Садовой улице можно заметить букву "Х". Фото: предоставлено героем публикации.

Не меньше баек ходило и вокруг дома купца Степана Генч-Оглуева на Большой Садовой улице. На крыше этого строения сейчас красуется морской конек. На мемориальной табличке, прикрепленной к фасаду, указано, что здание было возведено в 1881-1883 годах. Однако в эти годы купец жил в Италии и просто физически не мог заниматься строительством дома. Как оказалось, на рубеже 19 и 20 веков этой задачей обеспокоился его сын Христофор. Именно он и поставил на фасаде первую букву своего имени - «Х».

На их примерах можно сказать, что за каждым старинным фасадом на Большой Садовой или Пушкинской скрывается своя история. И если у вас найдется свободное время, то отправляйтесь в город, чтобы познакомиться со старинной архитектурой. Погода позволяет!

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