Женское здоровье - это не только внешность

Фото: МЦ «Семья»

Помимо здоровья кожи, волос и ногтей для любой женщины важное значение имеет состояние ее репродуктивного здоровья, так как оно оказывает влияние на одну из самых значимых сфер - материнство. В рамках программы «Здоровый разговор», своим экспертным мнением о современных методах обследования и лечения женщин с гинекологическими заболеваниями поделилась врач высшей категории, акушер-гинеколог и гинеколог-эндокринолог, врач УЗИ-диагностики медицинского центра «Семья» Ирина Владимировна Усачева.

РЕЙТИНГ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ

- Ирина Владимировна, с какими онкологическими заболеваниями женской репродуктивной системы вам чаще всего приходится сталкиваться на приеме?

- Несмотря на то, что в нашей стране с 2019 года уделяется повышенное внимание борьбе с онкологическими заболеваниями и внедряется много программ по профилактике, замечу, что заболеваемость раком всех локализаций продолжает расти и стремительно молодеть. Из всей структуры онкологии, если брать совокупно (и мужскую, и женскую), лидирующую позицию занимает рак молочной железы.

В разрезе репродуктивной женской системы на втором месте стоит рак тела матки, на третьем - рак шейки матки и на четвертом - рак яичников. Несмотря на такую статистику, в моей практике я чаще всего сталкиваюсь именно с онкологией эндометрия и раком шейки матки.

Фото: МЦ «Семья»

ВПЧ И ЕГО ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ

- Если говорить о вирусе папилломы человека, то что это такое и в чем опасность?

- ВПЧ это ДНК-содержащий вирус, возбудитель аногенитальных бородавок на коже и слизистых оболочках женских половых путей, который может быть как с клиническими проявлениями, так и без них. Основной путь передачи вируса преимущественно половой, когда происходит контакт кожи и слизистых.

Подчеркну, что 80% сексуально-активного населения мира в течение всей жизни инфицируется ВПЧ, но у большинства при полноценном иммунном ответе, этот вирус самоэлиминируется без лечения. Только у 10% женщин имеются клинические проявления в виде генитальных бородавок, папиллом на коже и слизистых, папилломатоза гортани, в том числе и рак шейки матки.

- Можно ли как-то уберечься от этого вируса?

Каждая женщина должна знать факторы риска, которые приводят к образованию ВПЧ и рака шейки матки. К ним относятся: раннее начало половой жизни и большое число половых партнеров, игнорирование барьерных средств контрацепции при любых сексуальных контактах, наличие других инфекций, передающихся половым путем, хронические воспалительные процессы, курение, аборты и семейный анамнез.

Важно знать, что рак шейки матки мгновенно не образуется. Процесс может занимать от нескольких лет до десятилетий. При этом предрак и рак шейки матки клинически могут никак не проявляться. Вот почему женщине очень важно проходить ежегодное обследование у гинеколога со взятием мазков на онкоцитологию и ВПЧ.

Отмечу, что медикаментозное лечение ВПЧ оправдано только в добавлении к хирургическому, уже после установки диагноза дисплазии шейки матки.

- Какие меры профилактики ВПЧ сейчас используются?

Существует первичная профилактика и вторичная. Первичная — это вакцинация девочек с 9 до 13 лет от ВПЧ. При этом с 2024 года она будет внесена в календарь обязательных прививок. А вторичная - на доступность скрининговых программ для женщин, чтобы на ранних стадиях диагностировать предраковые состояния.

О мерах профилактики не должны забывать те женщины, у которых ВПЧ был ранее выявлен и вылечен. К сожалению стойкий иммунитет к ВПЧ не формируется, всегда сохраняется риск повторного заражения. ВПЧ-инфицированная женщина находится в группе риска по развитию РШМ, следовательно ей нужно с удвоенным вниманием контролировать свое здоровье. Например, чаще проходить скрининговые программы.

Фото: МЦ «Семья»

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНСКОЙ ГРУДИ

- Какие факторы провоцируют рак молочных желез? Перечислите основные группы риска среди пациентов?

- В настоящий момент не существует единого фактора развития рака молочных желез. У 3-10% пациенток развитие такого заболевания связано с наследственными генетическими мутациями (генов BRCA1 и BRCA2). У остальных групп женщин оно имеет спорадический характер, то есть проявляющийся от случая к случаю.

За последние 10 лет смертность женщин от рака молочной железы в России многократно возросла. Женщина находится в группе риска, если у нее есть предрасполагающие факторы: раннее наступление менструации у девочек до 13 лет, поздняя менопауза (после 55 лет), отсутствие родов, наличие абортов, поздняя беременность (после 25 лет), алкоголь, курение. В том числе наличие сахарного диабета, избыточная масса тела, ожирение, дисгормональные заболевания, которые приводят к нарушению менструального цикла, а также невыполнение молочной железой своей единственной природной функции - лактации.

- Рак тела матки - это следствие гиперпластических процессов эндометрия?

- Гиперплазия эндометрия - это патологическое разрастание слизистой оболочки матки. Преимущественно оно возникает на фоне нарушений менструального цикла, задержки менструации в условиях избыточной продукции эстрогенов (женских половых гормонов), в результате нарушений процессов овуляции.

Хотя сам процесс гиперплазии эндометрия не является злокачественным, но при определенных обстоятельствах он может приводить к раку эндометрия, особенно при неоднократном повторении и, если у пациентки есть в анамнезе указанные мной выше факторы риска. Если женщину беспокоит укорочение или увеличение цикла (меньше 21 или более 35 дней), мажущие кровянистые выделения или появление сгустков при менструации — это повод не затягивать с визитом к акушеру-гинекологу. Если говорить о лечении ГЭ, то тактика будет зависеть от результатов гистологического исследования, репродуктивной функции женщины и возраста пациентки.

КОНТРОЛЬ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ

- Какие меры профилактики онкологических заболеваний вы можете посоветовать посетительницам сайта?

Всем женщинам необходимо проходить ежегодные обследования своего здоровья у акушера-гинеколога. Своеобразное женское ТО, которое должно включать в себя следующие виды процедур:

- Осмотр на гинекологическом кресле;

- Взятие мазков на онкоцитологию (жидкостную) и обследование на ВПЧ высокоонкогенных типов;

- Осмотр и пальпация молочных желез;

- УЗИ органов малого таза для диагностики гиперплазии эндометрия, патологий матки и яичников;

- УЗИ молочных желез женщин до 36 лет ежегодно, после 36 лет — делается маммография;

Это необходимый минимум, который направлен на раннюю диагностику предраковых состояний и на то, чтобы любая женщина была спокойна по поводу своего репродуктивного здоровья.