Ростовским школьникам рассказали о правилах поведения на железной дороге

Фото: СКЖД

С начала года в Ростовской области 19 человек попали под поезд, из них погибли 15. Чтобы уберечь подростков от травм на железной дороге, инспектор по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности СКЖД Дарья Клункова провела для учеников ростовской школы № 67 урок безопасности. Ведь район, где живут и учатся ребята, находится рядом с железной дорогой.

Фото: СКЖД

ТОЛЬКО ПО ПЕШЕХОДНОМУ ПЕРЕХОДУ

В первую очередь на уроке ребята вместе с работником ОАО «РЖД» разобрали самые частые причины, из-за которых люди получают травмы на железной дороге. И первое место в антирейтинге занял переход путей в неположенных местах. Ребятам напомнили, что ходить по рельсам опасно для жизни, так как поезд остановить мгновенно невозможно. Все дело в его тормозном пути, который составляет около одного километра.

- Железнодорожные пути следует переходить по специально оборудованным пешеходным переходам, - подчеркнула Дарья Клункова.

Шестиклассникам также рассказали про переходы через железнодорожные пути, которые оснащаются звуковыми и световыми сигнализациями для обеспечения дополнительной безопасности, в местах с большим скоплением людей. А также про переходы, которые оборудованы только предупредительными знаками, плакатами и указателями, и про правила поведения на этих переходах.

Фото: СКЖД

- Если мы видим красный свет на переходе, нужно остановиться и не пытаться перебегать дорогу перед приближающимся поездом, - добавил Ваня за третьей партой. - А еще есть мосты и туннели: по ним можно безопасно пересечь дорогу.

«СНИМИ КАПЮШОН И ВЫКЛЮЧИ МУЗЫКУ!»

Разговор зашел и о наушниках, телефонах и капюшонах, которые тоже могут сыграть роковую роль при пересечении железнодорожных путей.

Например, из-за капюшона, надвинутого на глаза, пешеход ограничивает себе обзор. Громкая музыка в наушниках, разговор по телефону и чтение сообщений также отвлекают внимание от дороги, что может привести к печальным последствиям. Сюда же можно отнести и селфи, когда, увлекаясь поиском удачного ракурса, можно просто не услышать сигнал приближающегося поезда.

- Дойдя до железной дороги, обязательно снимайте капюшон, завершайте разговор и выключайте музыку. Железная дорога является зоной повышенной опасности! - призвала инспектор по охране труда службы охраны труда и промышленной безопасности СКЖД.

Фото: СКЖД

РЕБЕНКА НУЖНО УЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННОМУ ОТНОШЕНИЮ К ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Мы с одноклассниками слышали про зацеперов. Правда, что много ребят разбиваются насмерть? - обеспокоенно спросил шестиклассник Миша.

По словам работника ОАО «РЖД», зацепинг в последнее время стал набирать новые обороты, поэтому об этом необходимо предупреждать не только детей, но и взрослых.

Зацепинг грозит ударом электрического тока при проезде на электрифицированных линиях или, когда зацеперы пытаются запрыгнуть на крышу поезда с моста.

Фото: СКЖД

- Сегодня с детьми проведена очень увлекательная беседа. Мы поговорили с ними о самом важном - о сохранении жизни. Жизнь каждого человека бесценна и, начиная с раннего возраста, каждого ребенка необходимо учить сознательному и ответственному отношению к вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, - подытожила Дарья Клункова. – Поэтому, кроме правил поведения на улице, на автодороге, мы должны разговаривать и о правилах нахождения на железной дороге.

Гостья класса похвалила ребят за их уровень знаний, за внимание и интерес к полезному и нужному в жизни уроку и раздала детям памятки о правилах поведения на железной дороге, а также сувенирную продукцию с символикой ОАО «РЖД».

- Эти уроки нужны в школе, чтобы не было зацеперов, чтобы дети не погибали на железнодорожных путях. Я постоянно читаю о поездах и правилах безопасности, смотрю видео по этой теме. И сам никогда не нарушаю правила безопасности на железной дороге, - подчеркнул школьник Миша Кузнецов.