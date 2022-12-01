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Общество1 декабря 2022 8:40

В Ростовской области осудили чиновницу, которая несколько лет присваивала премии подчиненных

Она убеждала сотрудников, что средства пойдут на нужды регионального Министерства финансов
Лейла МИРИШОВА
Всего обвиняемая получила от сотрудников 144 тысячи рублей.

Всего обвиняемая получила от сотрудников 144 тысячи рублей.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области вынесли приговор бывшей заведующей финансовым отделом районной администрации. Чиновницу обвиняли в том, что она обманывала сотрудников и присваивала себе их премии. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в прокуратуре Верхнедонского района.

НЕХИТРАЯ СХЕМА

По версии следствия, 46-летняя чиновница злоупотребляла служебным положением. С 2019 по 2021 год она неоднократно выносила приказы о начислении премий сотрудницам отдела. Однако все вознаграждение работники не получали — часть руководительница просила отдать ей. Она говорила, что средства пойдут на нужды регионального Министерства финансов. Поверив начальнице, люди отдавали ей часть премий прямо у нее в кабинете.

За несколько лет обвиняемая обманула шесть человек и заработала 144 тысячи рублей. Все эти деньги она потратила на личные нужды.

ПРИЗНАЛА ВИНУ И ВЫПЛАТИЛА УЩЕРБ

В отношении руководительницы отдела было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В суде женщина полностью признала свою вину и возместила потерпевшим весь причиненный ущерб.

— С учетом смягчающих обстоятельств, экс-чиновница осуждена по совокупности преступлений на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, — прокомментировали в прокуратуре района.

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