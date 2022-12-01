В Ростовской области осудили чиновницу, которая несколько лет присваивала премии подчиненных

Всего обвиняемая получила от сотрудников 144 тысячи рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ростовской области вынесли приговор бывшей заведующей финансовым отделом районной администрации. Чиновницу обвиняли в том, что она обманывала сотрудников и присваивала себе их премии. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в прокуратуре Верхнедонского района.

НЕХИТРАЯ СХЕМА

По версии следствия, 46-летняя чиновница злоупотребляла служебным положением. С 2019 по 2021 год она неоднократно выносила приказы о начислении премий сотрудницам отдела. Однако все вознаграждение работники не получали — часть руководительница просила отдать ей. Она говорила, что средства пойдут на нужды регионального Министерства финансов. Поверив начальнице, люди отдавали ей часть премий прямо у нее в кабинете.

За несколько лет обвиняемая обманула шесть человек и заработала 144 тысячи рублей. Все эти деньги она потратила на личные нужды.

ПРИЗНАЛА ВИНУ И ВЫПЛАТИЛА УЩЕРБ

В отношении руководительницы отдела было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения».

В суде женщина полностью признала свою вину и возместила потерпевшим весь причиненный ущерб.

— С учетом смягчающих обстоятельств, экс-чиновница осуждена по совокупности преступлений на 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу, — прокомментировали в прокуратуре района.