В экорайоне «Вересаево» более 800 семей получили ключи от новых квартир

Фото: ​ГК «ЮСИ»

Сразу два дома были сданы в Ростове-на-Дону раньше срока. В минувшие выходные в экорайоне «Вересаево» жильцы литеров №№ 14 и 15/2 получили ключи от своих квартир. Об этом рассказали в пресс-службе застройщика.

Фото: ​ГК «ЮСИ»

Как отмечают в ГК «ЮСИ», придомовая территория сданных литеров выполнена в концепции «Двор без машин», поскольку создание условий для комфортного проживания является приоритетным направлением строительной компании. Особое внимание при реализации проектов уделяется благоустройству территории: застройщик сдает дома вместе со спортивными зонами и детскими площадками, а в холлах самих домов делает дизайнерскую отделку из премиальных материалов.

Фото: ​ГК «ЮСИ»

- Неизменным для нашей компании остается строить современное и качественное жилье для того, чтобы сделать проживание людей в наших районах максимально комфортным, - отмечает директор «ЮгСтройИнвест» Игорь Папко. - Ежегодно мы преодолеваем собственные рекорды. И 2022-ый год не стал исключением. Мы преодолели отметку в более 600 тысяч квадратных метров сданного жилья. Из них 203 тысячи было сдано в Ростове-на-Дону.

Фото: ​ГК «ЮСИ»

Отметим, что квартиры в экорайоне сдаются в чистовой отделке, что позволяет ускорить переезд в квартиру. Жители комплекса отмечают удобство расположения социальной инфраструктуры: детские сады, школа, прогулочные аллеи, кафе и магазины расположены в шаговой доступности. Стоит сказать, что предыдущая сдача стала юбилейной — застройщик ввел в эксплуатацию пятимиллионный квадратный метр жилья.