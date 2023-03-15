Владелица пункта выдачи заказов Wildberries из Ростовской области откровенно рассказала об условиях работы

Жительница Ростовской области открыла ПВЗ в своем городе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники Wildberrires устроили забастовки по всей стране из-за введения штрафов за возврат товаров. Появились сообщения, что несогласные с новыми правилами сотрудники закрывают ПВЗ — пункты выдачи заказов — и уходят по домам.

Владелица одного из ПВЗ в Ростовской области рассказала об условиях работы и новых правилах.

СПИСЫВАЮТ ДЕНЬГИ ЗА ОТКАЗЫ, БРАКИ И ПОДМЕНЫ

Ирина (имя изменено — прим.ред.) открыла пункт выдачи в одном из районных центров около месяца назад. К забастовкам она не присоединилась, но разделяет недовольство взбунтовавшихся сотрудников других ПВЗ.

— Деньги могут списать за подмененный товар. Например, клиент заказывает дорогую обувь, а ему приходит некачественный товар. Или если товар отличается от того, который обещал продавец, — поясняет Ирина.

С Ирины списывали средства за разбитую тарелку и неисправный чайник. Товары доставили в ПВЗ в таком состоянии, но разбираться никто не стал. Бывали случаи, когда людям приходили только штаны или кофта от спортивного костюма. В этом случае ответственность также легла на сотрудников пунктов.

- Иногда товар приходит целый, но клиент отказывается от него по разным причинам. Просто не понравился, например. Wildberries помечает это как брак, также удерживает с нас определенную сумму, - рассказывает женщина.

При этом сотрудники не могут оспорить штрафные санкции. Ирина утверждает, что компания не рассматривает записи с видеокамер, на которых видно все действия персонала ПВЗ.

СНИЗИЛИ ПРОЦЕНТ С ПРОДАЖ

Коллеги рассказывали Ирине, что условия работы с компанией ухудшились еще до введения новых штрафов.

- Я общаюсь с другими владельцами пунктов выдачи. Многие недовольны смене процента, который будет идти с продаж. Например, открылись под 5%, а спустя время его снизили до 3% — 3,5%. Работа у них в итоге шла в убыток, - отметила сотрудница.

По ее словам, штрафы небольшие, но из-за их количества может «набежать» приличная сумма. Несмотря на это, женщина не собирается бросать это дело.

- Есть трудности, но выгоды пока больше. На жизнь, как говорится, хватает. В день на пункт могут прийти за товаром до ста человек. Надеюсь, конечно, что вся та ситуация стабилизируется, и к мнению сотрудников прислушаются.

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