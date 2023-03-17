В Ростовской области за год выросло число природных пожаров

В минувшем году число лесных возгораний в Ростовской области возросло. Фото: Иван МАКЕЕВ

В минувшем году число лесных возгораний в Ростовской области возросло более чем в три раза. При этом средняя площадь одного лесного пожара в донском регионе выросла в семь раз. Такие факты озвучил во время совещания с участием глав регионов Южного Федерального округа полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов.

В свою очередь губернатор Дона Василий Голубев рассказал, что будет сделано в 2023 году в регионе, чтобы предотвратить возникновение и распространение природных и бытовых пожаров, какие меры позволят сократить возможный ущерб от таких возгораний. Также на совещании была затронута тема опасных последствий весеннего половодья.

ПРИРОДНЫМ ПОЖАРАМ – БОЙ!

Основной причиной возникновения ряда резонансных пожаров в донском регионе Владимир Устинов назвал отсутствие в Ростовской области должного взаимодействия между уполномоченными органами государственной власти региона, органами местного самоуправления и собственниками территорий. И связал существующую статистику с недоработками в организации тушения лесных пожаров, несвоевременным и недостаточным наращиванием сил и средств пожаротушения.

При этом подобные проблемы характерны не только для донского региона, но и для остальных субъектов ЮФО. Так, в 2022 году в целом по округу на пожарах погибли 663 человека, в том числе 27 детей.

В связи с чем, полпред поручил главам южных регионов в тесном взаимодействии с МЧС России продолжить дальнейшее развитие региональных противопожарных служб, укомплектование их сотрудниками, а также современным пожарным оборудованием и техникой.

- К началу пожароопасного сезона взять на личный контроль своевременную и качественную подготовку населенных пунктов, а также обеспечить строгое соблюдение правил благоустройства территорий в городских и сельских поселениях, - обратился Владимир Устинов к собравшимся.

Другой серьезной проблемой он назвал лесные пожары. Так, в 2022 году в ЮФО произошло 93 таких возгорания. Пройденная огнем площадь лесов увеличилась в три раза и составила 2,5 тысячи гектаров.

Опираясь на цифры, Владимир Васильевич попросил глав регионов проверить реальность планов действий лесопожарных подразделений, организации межведомственного взаимодействия в ходе ликвидации пожаров применительно к каждому участку лесного фонда, а также настоял на необходимости проводить регулярные тренировки спасателей.

КАЗАКИ И ВИДЕДОКАМЕРЫ НА СТРАЖЕ

В свою очередь власти Ростовской области запланировали в текущем году в корне исправить ситуацию с пожарами. Для чего к настоящему моменту усилили меры административного воздействия и за непринятие своевременных мер безопасности привлекли к ответственности значительное число человек.

- Чтобы повысить эффективность работы спасателей, мы привлекли к административной практике начальников 52 областных пожарных частей, - уточнил глава донского региона Василий Голубев. - Продолжая развивать противопожарную службу, в 2023 году мы создали и в Ростовской области три новые пожарные части. До конца текущего года будут введены в строй еще пять. Эти части будут отвечать за обеспечение безопасности дополнительно в 84 населенных пунктах. Для прикрытия еще 88 пунктов в девяти муниципальных районах области будут привлечены казачьи формирования, оснащение которых будет улучшено. Мы профинансировали для них приобретение материально-технических средств.

На Дону продолжается формирование группировки добровольных пожарных, которая будет готова к началу пожароопасного периода. Фото: Иван МАКЕЕВ

Кроме того, на Дону продолжается формирование группировки добровольных пожарных, которая будет готова к началу пожароопасного периода. Сейчас к участию в тушении лесных пожаров готовятся более 500 человек. В 37 донских муниципалитетах через видеокамеры систем «Лесохранитель» дистанционно происходит мониторинг лесных пожаров. В нескольких муниципальных образованиях были установлены 26 видеокамер системы «Безопасный город». Еще в 12 муниципальных образованиях будет проведена модернизация систем оповещения, на что уже направлен 191 миллион рублей.

- В марте-апреле будет завешено плановое выжигание сухой растительности, а с 29 апреля на территории области будет установлен особый противопожарный режим, - озвучил планы Василий Юрьевич. – В случае необходимости этот режим будет введен и раньше. Будем ориентироваться по погоде. Во второй декаде апреля мы проведем противопожарные учения.

Также на протяжении всего противопожарного периода в донском регионе будут предприниматься меры профилактики, что позволит в случае возникновения возгорания не допустить распространения огня.

СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОДТОПЛЕНИЯ

По словам полномочного представителя Президента РФ Владимира Устинова, сейчас существует и опасность последствий весеннего половодья. Что связано с заторными явлениями на реках. Такая проблема также существует и в Ростовской, в Волгоградской областях, Краснодарском крае, республиках Адыгея и Крым.

- Крайне актуальным остается вопрос о состоянии гидротехнических сооружений на реках и других водоемах, - отметил Владимир Устинов.

В настоящий момент в ЮФО более 900 гидротехнических сооружений остаются без собственников, поэтому положение с заторами на реках можно назвать тревожным.

Как подчеркнул полпред, работа по определению владельцев этих сооружений должна быть завершена в кратчайшие сроки. Владимир Устинов потребовал от глав южных регионов обеспечить установление ограничений и запретов для ведения хозяйственной деятельности в зонах затопления и подтопления, в том числе запретить строительство новых объектов без их защиты от чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, попросил обеспечить бесперебойную работу систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Что в текущий момент из-за внушительного возраста и плачевного состояния этих систем могут обеспечить далеко не все субъекты Южного Федерального округа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все заволокло дымом, и обрушились две стены: озвучена причина пожара в здании погрануправления в Ростове

Губернатор Ростовской области озвучил предварительную причину пожара в здании погрануправления 16 марта. Глава региона прокомментировал происшествие в своем Телеграм-канале. ЧП произошло на улице Сиверса загорелось около 12 часов (подробности)