Госдума единогласно одобрила инициативу депутатов донского парламента по противодействию «лекарственной наркомании»

Государственная дума РФ одобрила законопроект донских депутатов. Фото: официальный сайт Госдумы

В Государственной думе в первом чтении одобрили законопроект, который устанавливает административную ответственность за нарушение правил отпуска без рецепта лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества. Проект предусматривает повышенный размер штрафов, а также позволяет использовать дифференцированный подход к правонарушителям.

ТЕМА БЫЛА В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ МНОГО ЛЕТ

Так, предусматривается возможность дисквалификации фармацевтов, которые допустили правонарушение. Срок дисквалификации – до одного года.

- Еще одна инициатива, сформулированная в Законодательном Собрании Ростовской области, находит поддержку на федеральном уровне. Этой темой депутаты донского парламента занимались много лет. Мы стали инициаторами аптечных рейдов, где выяснилось, насколько порой бывает просто приобрести запрещенные к безрецептурной продаже лекарственные препараты, - написал в своем телеграм-канале Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко.

Также, по словам спикера Заксобрания, обсуждались пути решения этого острого вопроса на круглых столах и общественных обсуждениях.

- Направляли обращения в федеральные органы власти и от Заксобрания, и от Южно-Российской Парламентской Ассоциации. Вместе с нашими федеральными коллегами искали возможность усиления законодательного регулирования в этой сфере. И сегодня мы вышли на финишную прямую.

Благодаря самому активному участию наших сенаторов от Ростовской области Андрея Владимировича Яцкина и Ирины Валерьевны Рукавишниковой законопроект был проработан и внесен в Государственную Думу, где и был принят в первом чтении, - отметил Александр Ищенко.

НЕГАТИВНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ

Ирина Рукавишникова, комментируя инициативу, сообщила, что, по данным статистики, за прошедшие 10 лет количество граждан, зависимых от лекарственных препаратов с психоактивным действием, выросло больше, чем в три раза.

- При этом год от года мы видим тенденцию к ускорению такого роста. Особенно от «лекарственной наркомании» страдают подростки и молодежь. Через очень короткое время подросток, употребляющий лекарственные вещества в немедицинских целях переходит на более тяжелые наркотики. И обратного пути для него уже нет, – сказала сенатор.

Отметим, что «лекарственная наркомания» часто распространена среди подростков. Это объясняется тем, что препараты из аптек легко достать.

- Часто мы сталкиваемся с ситуациями, когда недобросовестные аптечные организации осуществляют безрецептурный отпуск таких лекарственных препаратов, нарушая тем самым требования действующего законодательства. Депутаты донского парламента считают принятие закона об увеличении штрафов за нарушение порядка продажи лекарственных препаратов, которые могут привести к наркотическому опьянению, необходимым, – прокомментировал председатель комитета донского парламента по законодательству Александр Косачев.