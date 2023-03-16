33% российских мужчин не знают о своем диагнозе

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Международная группа ученых проанализировала данные 1201 крупного исследования о распространенности гипертонической болезни в 184 странах. В исследование были включены и данные из России, итоги которых сложно назвать обнадеживающими.

Исследование показало, что количество больных гипертонией людей в мире удвоилось по сравнению с 1990 годом. От болезни страдают более 620 миллионов женщин и 650 миллионов мужчин.

Менее всего подверженными гипертонии оказались жители Канады и Перу, а больше всего страдают от высокого давления граждане Аргентины и Таджикистана.

В России диагноз гипертония поставлен 41% женщин. Из них 80% свой диагноз знают, а 57% проходят лечение. Ситуация со здоровьем мужчин несколько хуже. Гипертония зафиксирована у 47,3% мужчин, при этом о диагнозе осведомлено только 67% мужчин. Лечение же получает менее 43%.

В мире о своей болезни также не знают около половины населения. И это не смотря на простоту диагностики и наличие недорогих лекарств. Специалисты отмечают, что, несмотря на все достижения современной медицины, прогресса в лечении гипертонии в человеческой популяции не наблюдается.