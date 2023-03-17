Портрет известного дончанина появился на стене школы в Самбеке

Юнармейцы приняли участие в создании мурала в честь авиаконструктора Владимира Петлякова. Фото: сайт правительства РО

Изображение появилось на стене общеобразовательного учреждения в селе Самбек Неклиновского района в рамках акции «Граффити. Защитник».

На торжественном открытии граффити присутствовали представители юнармейского движения из Москвы, Донецка, Луганска, Херсонской и Запорожской областей.

- Акция «Граффити. Защитник» проходит во всех регионах России, в том числе в новых территориях. Такие граффити – своеобразная нить от прошлого к будущему, наглядная связь поколений, каждое из которых готово работать на благо своей страны, защищать свою Родину, приносить пользу людям, - отметил заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

В ходе акции профессиональные художники и юнармейцы трудятся вместе, создавая изображения людей, которые многое сделали для Родины. Героем нового мурала выбрали уроженца села Самбек Владимира Петлякова – авиаконструктора и одного из создателей самолетов серии АНТ, на которых было совершено множество летных рекордов над Москвой, Берлином, Парижем, Прагой, Варшавой и Токио. Его именем также названа школа, на стене которой появилось изображение. С 20-х годов прошлого века и до середины 40-х дончанин Владимир Петляков разрабатывал спортивные, пассажирские, агитационные самолеты, а также тяжелые бомбардировщики и высотные истребители.

На создание граффити ростовский художник Павел Боровко потратил четыре дня, 10 литров фасадной краски и 40 баллончиков аэрозольной. Часть работы выполнили юнармейцы, а прообразом девушки на изображении стала юная участница движения «Юнармия» Ульяна Щербань. Её образ – символ преемственности поколений, подчеркнул замгубернатора Вадим Артемов.

Кроме того, в рамках мероприятия делегаты возложили цветы к памятнику солдату-победителю и приняли участие в военно-патриотическом семинаре «Сила в людях», где обсудили вопросы организации штабов «Юнармии» в новых российских регионах.

Отметим также, что идея всероссийской акции «Граффити. Защитники» принадлежит ростовчанину, олимпийскому чемпиону по спортивной гимнастике, лидеру движения «Юнармия» Никите Нагорному.