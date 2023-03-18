Ростовские ученые измерили полторы тысячи мальков

Данные по промысловому улову рыбы позволят прогнозировать состояние и запасы рыбы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ареал расселения и объемы добычи тюльки, осетровых рыб и азовской камбалы-калкан в Азовском море почти сутки изучал экипаж судна «Капитан Горбенко». На нем находились специалисты Азово-Черноморского филиала научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

Как пояснили "КП-Ростов-на-Дону" специалисты, целью мониторинга, который охватил акваторию от мыса Такиль до мыса Идокопас, стало в том числе изучение распределения и поведения азовской хамсы во время ее осенней зимовальной миграции.

- Было обследовано и измерено более 1000 экземпляров хамсы и 500 экземпляров тюльки, - рассказали ученые. - Сто экземпляров были подвергнуты полному биологическому анализу, включающему измерение длины и веса, определение пола, жирности, стадии зрелости рыбы.

Ученые установили, что в черноморских уловах преобладала хамса длиной 80-100 миллиметров, а в азовских уловах – тюлька длиной 30-55 миллиметров.

При этом текущее исследование ареала распространения тюльки и хамсы за последнее время не первое. До этого наблюдения о сроках и интенсивности осеннего миграционного хода азовской хамсы были проведены в октябре-декабре прошлого года.

- Собранные в экспедициях данные будут использованы учеными рыбохозяйственной науки для прогнозирования состояния их запасов и расчета рекомендованных объемов добычи, - заключили в пресс-службе Азово-Черноморского филиала научно-исследовательского института рыбного хозяйства.

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Во время экспедиции ученые собрали материалы об условиях обитания раков в осенний период, их распределении и численности. По данным Елены Саенко, все уловы раков на 40-55% были представлены особями промыслового размера. По сравнению с прошлым годом доля раков, которые пополнят промысловый запас в последующие годы, намного увеличилась.

- Ориентировочный суммарный промысловый запас раков составляет 92 тонны, - уточняет специалист (подробности)