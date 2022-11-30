Грыжи межпозвонковых дисков: как они лечатся и на что обязательно нужно обращать внимание

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Заболевания позвоночника – одни из самых распространенных. По статистике около 12% населения страдают этими недугами. И значительный процент среди них – межпозвонковые грыжи. Как их диагностировать? Какое адекватное лечение существует? Нужна ли операция? Обо всем этом мы подробно поговорили в программе «Здоровый разговор» с главным врачом Клиники вертеброневрологии, доктором медицинских наук, врачом-неврологом, врачом мануальной терапии высшей категории, врачом-физиотерапевтом Николаем Николаевич Зиняковым.

- Николай Николаевич, специализация вашей клиники – это лечение межпозвонковых грыж. Расскажите, что же представляет собой грыжа?

- Грыжа межпозвонкового диска - это дегенеративно-дистрофическое заболевание диска, которое сопровождается его локальным выпячиванием, обычно в сторону позвоночного канала. Там находятся нервные структуры - спинной мозг и нервные корешки, которые при образовании грыжи могут сдавливаться, что приводит к нарушению их структуры и функции.

Фото: Клиника вертеброневрологии

- А в каком возрасте чаще всего образуются грыжи?

- Чаще всего грыжи образуются в наиболее трудоспособном возрасте от 30 до 60 лет, но сейчас мы диагностируем это заболевание уже и в детском возрасте, находя грыжи даже у детей 8-14 лет.

- После каких симптомов обязательно нужно обратиться за помощью к врачу?

- В списке симптомов, после которых обязательно нужно пойти к специалисту, я бы отметил болевые ощущения в конечностях. Это может говорить о том, что уже идет сдавливание корешка. Также опасны такие симптомы, как онемение, покалывание, мурашки. У человека могут слабеть кисть или стопа. Это все говорит о том, что грыжа есть, и она вызывает серьезные нарушения неврологической функции.

- А какая диагностика наиболее эффективно показывает грыжи?

- Единственным адекватным методом выявления грыжи является магнитно-резонансная томография. Поскольку грыжа имеет хрящевую структуру, то обычная рентгенография не увидит ничего. Компьютерная томография в состоянии обнаружить грыжу, но не покажет основные характеристики заболевания. Поэтому для выявления межпозвонковой грыжи нужно использовать только МРТ.

Фото: Клиника вертеброневрологии

- Что делать человеку, если у него обнаружили грыжу? Как это лечится?

- Особенность межпозвонковой грыжи в том, что эффективность терапии напрямую зависит от сроков начала лечения. Грыжа с течением времени может меняться. Чаще всего она становится плотнее. А чем плотнее грыжа, тем сложнее она лечится. Тем больше последствий она может вызвать. Поэтому после обнаружения грыжи нужно обязательно обращаться к врачу. Тогда будет назначено адекватное лечение.

Под адекватным лечением я понимаю немедикаментозную терапию. Лучшим выбором являются аппаратная физиотерапия и мягкая мануальная терапия. К физиотерапии можно отнести магнито- и электротерапию, ультразвуковую и лазерную терапию. В зависимости от того - какая грыжа, какой плотности, какие нарушения она вызывает, мы можем использовать разные виды физиотерапии. Особенность этого воздействия в том, что оно обладает мощным стимулирующим эффектом и может способствовать рассасыванию грыжи. При этом грыжа может уменьшаться и полностью рассасываться.

А мануальная терапия нужна, чтобы устранять нарушения биомеханики, перекосы в позвоночнике, мышечные гипертонусы, изменения связок, которые создают перегрузку в области пораженного диска, вызывают образование и прогрессирование грыжи. Мануальную терапию нужно проводить обязательно. Если просто лечить грыжу, но не корректировать биомеханику, то грыжа со временем может увеличиваться.

Фото: Клиника вертеброневрологии

- Как часто делают операцию при грыжах и кому она показана?

- Операции при грыжах показаны в единичных случаях. Абсолютным показанием к оперативному вмешательству являются тазовые нарушения. Когда у человека появляются нарушения мочеиспускания в виде задержки или недержания мочи. Также опасны нарушения дефекации и определенные проблемы половой системы. В этом случае нужно сразу обращаться к нейрохирургу, потому что времени на консервативное лечение просто нет.

Также операцию нужно проводить в том случае, если проведенное лечение не дало никакого эффекта. К таким показаниям относится выраженный болевой синдром с продолжительностью три и более месяца. Если боль сильнейшая, то, конечно, ждать три месяца не нужно. Если боль на фоне интенсивного и правильного консервативного лечения ни капельки не уменьшается и не переходит в терпимую, то уже через неделю можно ставить вопрос об оперативном лечении. Если же у человека наблюдается выраженная слабость в кисти или стопе, то также необходима активная консервативная терапия. Если на ее фоне парез не регрессирует, остается выраженным, то через 3-5 недель можно ставить вопрос об оперативном лечении. Но по статистике это всего 1-2% случаев.

Фото: Клиника вертеброневрологии

- А может ли грыжа уменьшиться?

- На сегодняшний день известно, что уменьшение грыжи возможно. Это явление называется резорбцией грыжи. В этом случае, как я уже говорил, чем мягче грыжа и чем раньше мы начинаем лечение, тем больше шансов, что она рассосется. Основным методом для такого лечения сейчас является аппаратная физиотерапия.

- Оставайтесь здоровыми и всегда относитесь внимательно к разным симптомам заболеваний. Если они не проходят быстро или имеют стойкий характер, не терпите, не занимайтесь самолечением, обращайтесь к специалистам, - посоветовал радиослушателям Николай Зиняков в завершение разговора.