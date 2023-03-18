Упал и узнал, что у него рак: ростовские врачи спасли пациента с третьей стадией миеломы

Пациент продолжает наблюдаться у врачей. Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

Врачи больницы № 7 Ростова-на-Дону спасли пациента с множественной миеломой. Мужчина узнал о диагнозе на одном из этапов последней, третьей стадии.

Ростовчанин узнал о болезни случайно. У мужчины начала болеть спина после падения. Лучше не становилось и он отправился в больницу. Врач заподозрил гепобластоз — опухолевое заболевание, при котором поражаются лимфатическая и кроветворная системы.

Пациента направили в гематологическое отделение. Сначала медики выполнили пункцию костного мозга и электрофорез крови и мочи. Анализы показали повышенное содержание плазматических клеток и патологический белок. Диагноз был неутешительный — множественная миелома, стадия IIIA.

Полгода больной получал химиотерапию, но улучшений не наблюдалось. Болезнь продолжала активно прогрессировать.

Гематологи направили его в Центр НИИ детской гематологии и трансплантологии в Санкт-Петербурге. Пациенту провели так называемую аутологичную трансплантацию, для которой используют собственные стволовые клетки пациента.

Мужчина проходил лечение в отделении гематологии больницы № 7. Фото: минздрав Ростовской области.

После пересадки состояние мужчины стало меняться.

— У пациента появилась положительная динамика! Он был переведен на поддерживающую терапию. Гематологи констатировали ремиссию, — рассказали в донском минздраве.

Сейчас мужчина уже вернулся к полноценной жизни. Он завершил лечение, но продолжает наблюдаться у врачей ростовской больницы.

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