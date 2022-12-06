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Происшествия6 декабря 2022 11:13

В Ростовской области вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским

Сейчас злоумышленника разыскивают, в городе объявили план «Сирена»
Анна ШИЛЯЕВА
В городе ввели план "Сирена".

В городе ввели план "Сирена".

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростовской области, в Новошахтинске, во вторник днем, шестого декабря, произошло громкое ЧП, сообщает источник издания в правоохранительных органах региона. По данным собеседника, наряд полиции проводил оперативные мероприятия.

- Отрабатывали заявку по без вести пропавшему человеку. В роще, на окраине города, внимание оперативников привлек подозрительный мужчина в камуфляже, - говорит источник издания.

Полицейские хотели проверить у него документы, но злоумышленник открыл по ним огонь.

- Стрелял, предположительно, из автомата, - продолжает собеседник.

После этого стрелок скрылся в посадке.

В пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области сообщили, что один полицейский ранен.

Его госпитализировали. Жизни сотрудника МВД ничего не угрожает.

- Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого. Преступление было совершено в районе 12 часов дня. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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