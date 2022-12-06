Власти призвали жителей Новошахтинска укрыться дома, пока в городе ищут преступника с оружием

Жителей просят покинуть улицы. Фото: ИВАНОВА Диана

Власти Новошахтинска предупредили, что в городе разыскивают преступника, открывшего огонь по полицейским. Об этом сообщается на сайте администрации.

Происшествие случилось около 12 часов в пригороде Новошахтинска. По данным источника «КП-Ростов-на-Дону» полицейские отрабатывали заявку по без вести пропавшему человеку. Их внимание привлек подозрительный мужчина в камуфляже. Когда они попросили его предъявить документы, он начал стрелять.

Позже в полиции объявили план-перехват «Сирена». В настоящее время подозреваемый еще не задержан. В администрации города жителей попросили оставаться дома, пока проводятся розыскные мероприятия.

— В данный момент необходимо покинуть улицы, укрыться в помещениях и не пытаться самостоятельно участвовать в задержании подозреваемого, — говорится в сообщении администрации.