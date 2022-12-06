Когда и как родителям начинать следить за детской полостью рта, рассказала детский стоматолог

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О здоровье детских зубов и о мифах, связанных с молочными зубами, рассказала детский стоматолог клиники «Доктор Келлер» Мария Родионова.

ЧИСТИТЬ ЗУБЫ НУЖНО С МОМЕНТА ИХ ПОЯВЛЕНИЯ

- Одним из распространенных мифов является то, что молочные зубы лечить не надо. Так ли это?

- Очень много родителей думают, что молочные зубы будут выпадать и ничего с ними делать не нужно. Но это не так. Во-первых, если не произвести раннее лечение зубов, то в дальнейшем это может привести к их удалению. Удаление на ранней стадии молочных зубов приводит к смещению зубов и неправильному формированию прикуса. Поэтому лучше посещать стоматолога раз в полгода для профилактики и для того, чтобы предотвратить процесс кариеса.

- Что такое кариес? Как его лечить? И откуда он берется? - Это инфекционный процесс, который происходит за счет того, что у ребенка плохая гигиена полости рта. Немногие родители знают, что начинать чистить зубки нужно уже с появления самых первых зубиков. Для этого существуют специальные силиконовые щеточки на палец, помогающие родителям чистить зубки в самом маленьком возрасте. А начиная с двухлетнего возраста, уже можно прибегать к обычным зубным щеткам и пастам.

У нас в полости рта много бактерий, которые при неправильном уходе за зубами начинают разъедать эмаль, которая и так тонкая у молочных зубов. Так потом появляются пигментные пятна, дисплазия, что и приводит к кариесу, потом к пульпитам и даже к периодонтитам, когда зубы начинают болеть и беспокоить деток.

- Существует еще такой миф, что молочные зубы не болят, так ли это на самом деле?

- У каждого зуба есть свой нерв, который при поражении кариесом начинает беспокоить и ребенка, и взрослого. За счет строения молочных зубов процесс кариесообразования проходит очень быстро. Зубки могут болеть достаточно сильно.

ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ МОЛОЧНЫЙ ЗУБ, ТО ПОСТОЯННЫЙ МОЖЕТ ПОГИБНУТЬ

- Считается, что если у ребенка плохие молочные зубы, то и с коренными будут неприятности. Можно ли это спрогнозировать в таком детском возрасте?

- При хорошем уходе за молочными зубами, если их вовремя лечить, вовремя выявлять зубные заболевания, то на постоянные зубы это никак влиять не будет.

Но под молочным зубом у нас находится зачаток постоянного. И если процесс кариесообразования ухудшается, воспаляется зуб, и все это уходит в корни, то инфекция может передаться на зачаток. Так постоянный зуб может погибнуть, либо прорезаться с какими-то пятнами и кариесом.

Но если посещать стоматолога раз в полгода, ухаживать за зубами, делать профессиональные гигиены в условиях стоматологических клиник, тогда постоянные зубы вырастут красивыми и здоровыми.

- Если ребенок проглотит зубную пасту, то насколько это безопасно?

- Мы рекомендуем по возрасту приобретать и зубную щетку, и зубную пасту. Потому что производители любых зубных паст, тем более детских, всегда учитывают все компоненты, которые полезны или неполезны для деток. Со временем нужно будет переходить на лечебно-профилактическую пасту. Для детей самым полезным компонентом будет кальций, который необходим для образования эмали, и различные ферменты, которые помогают сформировать правильную микрофлору в полости рта.

- Ребенку нужно пользоваться зубной нитью, ирригатором?

- Ребенок до шести лет еще плохо владеет мануальными навыками. Поэтому до шестилетнего возраста родителям нужно помогать ему чистить зубы и добавлять зубную нить. Ирригатор нужен уже более взрослым.

СЕЙЧАС НА МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ СТАВЯТ КОРОНКИ

- Молочным зубам не нужны коронки?

- Сейчас стало распространено ставить на молочные зубы коронки. Это служит защитой для зубов. Очень часто кариозные процессы в большом объеме поражают молочный зуб, что даже пломба может не спасти. Поэтому современная стоматология придумала ставить коронки даже на молочные зубки. Коронки могут ставиться на жевательные зубы и на центральные. На жевательные зубы ставятся металлические коронки из специального медицинского сплава. Что касаемо коронок на центральные зубки, для них применяется диоксид циркония. Эти коронки белые и анатомически повторяют форму зуба. И стоят до физиологической смены зубов.

- Какие методы лечения есть в современной стоматологии, если говорить об обезболивании?

- Для деток мы используем закись азота и условия общего наркоза. Закись азота применяется для беспокойных и тревожных детей, которые напуганы лечением. Им подается сладковатый запах, которым ребенок дышит пять или десять минут, расслабляется и тогда мы спокойно начинаем лечение. Это безопасно. Что касаемо общего наркоза, то здесь немного другие показатели. Мы применяем его для деток с заболеваниями центральной нервной системы, либо с ярко выраженными аллергическими реакциями.