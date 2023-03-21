В Ростове отменили концерты групп «Машина времени», «Мумий Тролль» и ДДТ

Концерт группы "Машина времени" должен был состояться в Ростове 21 июня 2023 года. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В Ростове отменили концерт группы «Машина времени». Ранее в администрации сообщили, что предложили собственнику концертной площадки воздержаться от выступления Андрея Макаревича*.

Организатор фестиваля Rostov roof live на крыше галереи «Астор» Армен Геворкян рассказал «КП-Ростов-на-Дону», почему не состоится выступление этого и еще двух коллективов.

Напомним, некоторые жители возмутились тем, что признанный иноагентом Макаревич* будет выступать в Ростове. Такие сообщения появились в комментариях на странице губернатора Василия Голубева. В администрации прокомментировали ситуацию.

— Администрацией города Ростова-на-Дону собственнику данной концертной площадки официально даны разъяснения об отрицательном влиянии музыканта на молодое поколение и жителей города. Также было предложено от проведения концерта воздержаться, — говорится в сообщении мэрии.

Армен Геворкян сообщил, что отменили концерты «Машины времени», «Мимий Тролля» и ДДТ. По его словам, причина — не запрет администрации, а закрытый аэропорт Платов.

- Эти концерты были отменены еще в 2020 году, - поясняет Армен Геворкян. - И они переносятся достаточно давно — с начала пандемии. В 2022 году мы тоже не смогли их провести, но из-за технических проблем не смогли. Мы думали, что в 2023 году найдем решение этих вопросов, но, к сожалению, нам это не удалось.

Организаторы концертной программы Rostov roof live решили приглашать только тех исполнителей, которые согласны добираться в Ростов не на самолете. Кураторы обещают опубликовать новое расписание концертов на сайте проекта уже в пятницу, 24 марта.

*признан в РФ иноагентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почему МакSим сорвала концерт: «Это ужас! Она не могла говорить, как при инсульте»

Зрители описали состояние певицы МакSим на концерте в Сочи. (Подробности)