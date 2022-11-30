Как улучшить зрение у ребенка без очков, линз и операции

Фото: «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

Зрение — это важнейший способ познания мира любым человеком. Следить за здоровьем глаз необходимо с раннего детства, ведь большую часть патологий зрения у детей можно своевременно предотвратить. Одним из современных методов профилактики проблем со зрением можно назвать аппаратное лечение, в которое входят упражнения для глаз на специальных приборах.

Особенно рекомендуется проходить такую терапию детям школьного возраста, поскольку во время обучения они получают значительные нагрузки на органы зрения. Также к ежегодному росту количества случаев приобретенной близорукости и других заболеваний приводит использование различных гаджетов.

ВОЗМОЖНОСТИ АППАРАТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Аппаратное лечение оказывает положительное воздействие на формирующуюся гибкую зрительную систему растущего организма и помогает добиться:

- улучшения остроты зрения;

- нормализации кровообращения в глазном яблоке;

- уменьшения развития заболевания;

- увеличения выносливости.

ПРИ КАКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ РЕКОМЕНДОВАНО АППАРАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

Занятия на специальных приборах включаются в терапию при:

- Близорукости и дальнозоркости.

- Спазмах аккомодации.

- Астигматизме.

- Астенопии (зрительном дискомфорте или утомляемости, которые быстро наступают во время любой зрительной нагрузки).

- Амблиопии (когда глаз «ленивый» и не имеет видимых органических изменений, но свои функции не выполняет).

- Косоглазии.

- Состоянии, когда один глаз видит хуже другого.

«Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ

В клинике «Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону установлено современное оборудование, которое позволяет предупреждать и лечить самые разные проблемы со зрением.

Для лечения зрения в клинике используются:

- Офтальмотренажер - релаксатор «Визотроник». Обладает расслабляющим эффектом, который применяется для предупреждения и лечения близорукости, дальнозоркости, спазма аккомодации, астенопии, компьютерного зрительного синдрома. Он тренирует мышцы глаза, которые обеспечивают возможность видеть на разных расстояниях. Упражнения на «Визотронике» комфортны и безопасны, а все параметры прибора настраиваются индивидуально для каждого пациента.

- Аппарат магнитотерапии АМО-АТОС, улучшает кровообращение во всех структурах глаза и обеспечивает их питание.

- Аппараты лазерной терапии ЛАСТ-01 и Спекл-М за счет инфракрасного излучения стимулируют процессы обмена веществ в глазу. При этом ЛАСТ-01 оптимален для лечения амблиопии, спазма аккомодации, кровоизлияний, сосудистых заболеваний и любых воспалительных заболеваний глаз.

В основе работы Спекл-М лежит излучение зеленого и инфракрасного лазера. Предназначен для лечения амблиопии, спазма аккомодации, а также при врожденных или приобретенных помутнениях в оптических средах глаза, в том числе после операций (помутнения роговицы, фиброз стекловидного тела) у детей.

- Аппарат «Ручеек» предназначается для тренировки глазных мышц, улучшает способность видеть на разных расстояниях.

- ЭСОМ-комет это чрескожный электростимулятор зрительного анализатора. Он позволяет провести электростимуляцию биологически активных точек глаза, обеспечивает улучшение передачи нервных импульсов по сетчатке и зрительному нерву к зрительному центру головного мозга. При этом беспрерывное и беспрепятственное взаимодействие глаза и коры головного мозга обеспечивает хорошее зрение.

- Аппарат массажный вакуумный (очки) АМВО-1 осуществляет массаж глазных яблок. Благодаря этому улучшается кровообращение и оптимизируются расслабления мышцы глаза.

«Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

В клинике «Альфа-Центр Здоровья» также используются различные методики с использованием компьютерных программ — «Плеотика», «Чибис», «Цветок» и другие. Игровая модель работы помогает пациенту с интересом и легкостью выполнять рекомендации для адаптации зрительной системы и выработки бинокулярного зрения (способности одновременно четко видеть изображение обоими глазами).

При составлении программы лечения врач-офтальмолог подбирает комплекс тренировки на разных приборах индивидуально для каждого пациента. Практикующие специалисты отмечают, что только комбинация аппаратных методик способна дать высокий и длительный результат.

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«Альфа-Центр Здоровья» г. Ростов-на-Дону

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